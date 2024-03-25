سلم رواتب المتقاعدين في العراق.. موعد نزول راتب التقاعد المستحق عن شهر مارس 2024

موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق، مع مرور الأيام واقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين تتزايد معدلات البحث عن موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق الخاصة بشهر أبريل، حيث أن وزارة المالية في العراق تحرص على إجراء بعض التحديثات الدورية لجداول الرواتب حتى تتلائم مع احتياجات المواطنين، والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن مسبقًا أنه تم إضافة زيادة مالية قدرها 100 ألف دينار عراقي تصرف للمتقاعدين، تابع معي لمعرفة موعد نزول رواتب المتقاعدين هذا الشهر.

موعد نزول رواتب المتقاعدين في العراق

أما عن مواعيد نزول الرواتب فإنها لا تختلف عن الأشهر الماضية، حيث من المعروف أن رواتب المتقاعدين يتم صرفها في يوم 1 من بداية كل شهر ميلادي، لذا فإنه من المتوقع أن يتم نزول وصرف رواتب المتقاعدين في العراق بالنسبة لشهر أبريل يوم 1 أبريل 2024 القادم.

سلم الرواتب للمتقاعدين في العراق

بعد أن شهدت البلاد في الفترة الأخيرة ارتفاع كبيرة في الأسعار، عمد مجلس وزراء العراق على اتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، إذا تقرر في هذا الاجتماع زيادة الأجور بالنسبة للمتقاعدين، وجاء سلم الرواتب الجديد على النحو التالي: