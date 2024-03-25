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“اضبطها NOW“ تردد قناة طيور بيبي على نايل سات 2024.. فرحي عيالك يا هانم..!!
تردد قناة طيور بيبي، قناة طيور بيبي واحدة من أفضل القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال والتي تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم، لذا حازت بإعجاب الكثير من الآباء والأمهات في مختلف أنحاء الوطن العربي، كونها تشغل وقت الأطفال في شيء مفيد ومسلي لا يشعرون معها بالملل أو فقدان الشغف لذا فهي بديلا مثاليا للأجهزة الالكترونية التي لها ضرر بالغ على الأطفال، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال تردد قناة طيور بيبي واعدادات الضبط.
تردد قناة طيور بيبي على نايل سات 2024
قناة طيور بيبي تعرض عبر شاشتها العديد من الأغاني والأناشيد التي تتميز بكلماتها الرائعة وإيقاعها الموسيقي المميز وهو ما جعل ملايين الأطفال ينجذبون لها ويحبون مشاهدتها ويرددون أغانيها باستمرار، وتحرص الكثير من الأمهات على تشغيل القناة لأطفالهن حتى يستمتعوا بها وبما تعرضه من محتوى مميز، ونظرا لتغير تردد القناة بشكل دوري فقد ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن التردد لليتمكن محبو القناة من استقبالها على أجهزة الرسيفر وبالتالي مشاهدة ما تعرضه من أغاني وبرامج، وفيما يلي نستعرض لكم إعدادات ضبط تردد قناة طيور بيبي :
- القمر الصناعي : نايل سات.
- التردد : 12467
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
قناة طيور بيبي
إذا قمت بضبط تردد قناة طيور بيبي على جهازك فبالتأكيد سيكون طفلك سعيدا مبتهجا، لأن القناة تقدم كل ما يجذب الأطفال من رسوم متحركة ملفتة وألوان مبهرة بالإضافة الى أغاني ودروس تعليمية وسلوكية، ويحرص مسئولى القناة على إرضاء المشاهدين عبر تقديم المحتوى على مدار اليوم دون انقطاع وبشكل مجاني، واختيار تقنيات بث عالية الجودة لضمان وصول صورة واضحة وصوت نقي بدون تقطع أو مشاكل تقنية من أي نوع.