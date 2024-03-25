“اضبطها NOW“ تردد قناة طيور بيبي على نايل سات 2024.. فرحي عيالك يا هانم..!!

قناة طيور بيبي تعرض عبر شاشتها العديد من الأغاني والأناشيد التي تتميز بكلماتها الرائعة وإيقاعها الموسيقي المميز وهو ما جعل ملايين الأطفال ينجذبون لها ويحبون مشاهدتها ويرددون أغانيها باستمرار، وتحرص الكثير من الأمهات على تشغيل القناة لأطفالهن حتى يستمتعوا بها وبما تعرضه من محتوى مميز، ونظرا لتغير تردد القناة بشكل دوري فقد ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن التردد لليتمكن محبو القناة من استقبالها على أجهزة الرسيفر وبالتالي مشاهدة ما تعرضه من أغاني وبرامج، وفيما يلي نستعرض لكم إعدادات ضبط تردد قناة طيور بيبي :

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12467

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4