Free fire أكواد استرجاع الهدايا بعد التحديث الأخير 2024+طريقة شحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي

Free fire أكواد استرجاع الهدايا التي أعلنت عنها الشركة المنتجة للعبة، حيث أن الشركة تقدم عدد كبير من الهدايا بالإضافة إلى المكافآت وأيضًا المجوهرات التي يمكن للاعبين الحصول عليها أثناء اللعب وتعتبر لعبة فرى فاير أحد أشهر الألعاب الإلكترونية التي حققت نجاحًا كبير في كافة أنحاء العالم، ويمكن للاعبين البدء في تحقيق الهدايا بعد تحميل اللعبة مباشرة والحصول على أكواد اللعبة التي تكون مجانية للاعبين.

Free fire أكواد استرجاع الهدايا

هناك العديد من المواقع التي تمكن اللاعبين من استرجاع واستبدال هدايا أكواد فرى فاير، ويكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع استبدال المكافآت جارينا.

سجل الدخول إلى الموقع عبر استخدام الطرق التالية( إكس/ فيس بوك/ ابل/ جوجل).

قم بإدخال الكود ويكون الكود من 12 إلى 16 رقم أو رمز.

انقر إرسال.

بعدها أغلق اللعبة، ثم قم بإعادة تشغيل اللعبة مرة أخرى.

سوف تجد أن اللعبة تم تحديثها وأيضًا المكافآت سوف تظهر في Vault.

أكواد هدايا فرى فاير

تعددت أكواد لعبة فرى فاير وتكون هذه الأكواد مجانية، وبعدها يستبدل اللاعبين هذه الأكواد بالهدايا وتكون الأكواد كما يلي: