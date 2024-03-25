الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن تكافل وكرامة، تزايدت معدلات البحث الآونة الأخيرة في جوجل عن الاستعلام عن تكافل وكرامة، حيث أن برنامج تكافل وكرامة هو أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، فهو مخصص لدعم المواطنين الذين يقعون تحت خط الفقر، وذلك من أجل دعهم في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة بسبب غلاء المعيشة في الآونة الأخيرة، تابع معي السطور القادمة من المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

الكثير من المواطنين في مصر يريدون معرفة كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الذي يتم صرفه بهدف إعانة المواطنين في ظل هذه الظروف، ويمكنك الاستعلام عبر الرقم القومي الخاص بك، فقط قم ببعض الخطوات التي تتلخص في عدة نقاط على النحو التالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي .

قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم باختيار استعلام تكافل وكرامة.

ثم قم بعد ذلك بإدخال الرقم القومي الخاص بالشخص الذي يريد الاستعلام.

في النهاية قم بالضغط على كلمة بحث

ستظهر لك كافة النتائج التي تتضمن حالة طلبك، وكذلك قيمة الدعم المقرر صرفه لك.

طرق اخرى الاستعلام عن تكافل وكرامة

هناك طريقة أخرى يمكنك استخدامها للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث يمكنك الاستعلام عبر تطبيق وزراة التضامن الاجتماعي الذي يمكنك تحميله عبر متجر التطبيقات في هاتفك، وقم بهذه الخطوات: