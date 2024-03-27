الحكومة بتعمل اللي عليها|..شروط حجز شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024 من وزارة الإسكان الاجتماعي

حجز شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024 عن طريق الرابط الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان، حيث أن الوزارة تقدم دعم للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بأمر من رئيس الجمهورية وتعمل الدولة على توفير العديد من طرق الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الوظائف الحكومية بالإضافة إلى سكن مخصص لهم ويمكن التقديم عليه عبر استمارة الحجز في موقع الوزارة.

حجز شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

أعلنت وزارة الإسكان عن الخطوات التي يمكن عبرها التقديم لحجز وحدة سكنية في شقق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكون هذه الخطوات كالتالي:

زيارة بوابة صندوق الإسكان.

اختر حجز شقق ذوي الإعاقة.

انقر استمارة الحجز، ثم ابدأ في كتابتها.

قم بتحميل الملفات والأوراق المطلوبة.

يلزم تحميل الشهادة الطبية التي تثبت الإعاقة.

قم باختيار نوع الشقة التي ترغب في حجزها.

بعدها أكد الحجز.

سوف تصلك رسالة إلى الهاتف المسجل أو إلى البريد الإلكتروني.

شروط حجز شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

أوضحت وزارة الإسكان أن هناك شروط يجب أن تتوفر في المواطنين الذي لديهم إعاقة ويرغبون في التقديم لحجز شقق الإسكان، وتكون هذه الشروط كما يلي:

الشقق للمصريين.

العمر أكثر من 21 عامًا.

الإعاقة تكون ( بصرية/ حركية/ ذهنية).

المتقدم يكون لديه بطاقة الخدمات المتكاملة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

حددت وزارة الإسكان أماكن الشقق التي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة حجزها، وتكون أماكن الشقق في المدن التالية: