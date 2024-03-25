ميزة جديد بالذكاء الإصطناعي على واتساب WhatsApp Ai مـذهلة حرفيًا.. أعرفها دلوقــت قبل ما الكل ياخد باله

هل تعرفت على ميزة جديد بالذكاء الإصطناعي على واتساب؟ لقد وجدنا أن واتساب يعمل على إختبار ميزة تمكن المستخدمين من تحرير صورهم، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي (AL) حيث يمكن لمستخدمي هذه الميزة أن يقوموا بتعديل خلفية الصورة وإعادة تصميمها عن طريق استخدام آليات الذكاء الاصطناعي، ولمزيد من التفاصيل الخاصة بهذه المميزات تابعوا معنا هذا المقال.

ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي على واتساب

تقوم المنصة الرسمية لواتساب بالعمل على إضافة ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي على واتساب بإختيار عدة خيارات إضافية لتحسين تجربة التطبيق في تحرير الصور قبل أن يتم مشاركتها، وذلك من أجل تحسين صورهم ومعالجتها، حيث يظهر للمستخدم عند الضغط على أيقونة تعديل الصور قبل إرسالها ثلاثة خيارات جديدة في واجهة تعديل الصور هذه الخيارات هي:

خيار الخلفية: والذي يتم من خلاله تغيير خلفية الصور كما يريده المستخدم.

خيار التصميم: ويتم من خلاله تغيير نمط الصورة ومنحها مظهر جديد.

خيار التوسيع: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتكبير الصورة وضبط الحجم المناسب الذي يريده المستخدم.

روبوت الذكاء الاصطناعي على واتساب

تحاول شركة ميتا من تطوير تطبيقاتها عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت الشركة أنها ستقوم بإضافة روبوت الدردشة ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي على واتساب تتمثل في روبوت الدردشة الذي سيقوم بالرد على أسئلة المستخدمين والقيام بالمهام التي يقوموا بطلبها، وسيتم ذلك من خلال شريط البحث داخل التطبيق والذي سيتم من خلاله بدء محادثة الدردشة مع روبوت الواتساب، ولكن كل هذه المزايا مازالت تحت الدراسة ولم يتم إطلاقها حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في التطبيقات خلال الأشهر القادمة.

الرد الآلى على استفسارات الخدمات الإلكترونية في واتساب

تسرع وزارة الداخلية لتفعيل خدمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على الواتساب لسرعة إنجاز الخدمات، وستكون مميزات هذه الخدمة كالآتي: