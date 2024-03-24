“كلها أيام والمعاش ينزل” جدول مواعيد نزول المعاشات شهر أبريل 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة 15% لجميع المستفيدين

يتطلع المتقاعدون لمعرفة تفاصيل مواعيد نزول المعاشات لشهر أبريل القادم، والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان وقدوم عيد الفطر حيث يوجد حالة من الاهتمام الكبير لدى المواطنين لمعرفة متى سيتم إيداع المعاشات لشهر أبريل 2024 وفي هذا المقال سنلقي نظرة على كافة هذه التفاصيل.

مواعيد نزول المعاشات

يترقب أصحاب المعاشات تفاصيل صرف المعاشات لشهر أبريل والذي يأتي هذا العام متزامنًا مع احتفالات عيد الفطر وفقًا للجدول المعلن فإن عملية الصرف تتم على النحو التالي:

الأول من أبريل يمثل انطلاقة صرف المعاشات.

الثاني من أبريل يعد اليوم الثاني لصرف المعاشات.

الثالث من أبريل يعتبر اليوم الثالث للصرف.

الرابع من أبريل يسجل كاليوم الرابع لتوزيع المعاشات.

الخامس من أبريل يحدد كاليوم الخامس لصرف المعاشات للمتقاعدين.

السادس من أبريل يكون نهاية جدول الصرف كاليوم الأخير.

زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

في إطار حرص الدول على تحسين مستوى معيشة الموظفين في القطاع الحكومي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من كبيرة من الإجراءات ضمن خطة الحماية الاجتماعية هذه الإجراءات تشمل تعديلات على الأجور، بما في ذلك زيادة الحد الأعلى للرواتب إلى 6000 جنيه مصري شهريًا وفقًا للمرتبة الوظيفية، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين في الدرجة السادسة من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.

أماكن صرف المعاشات

يبحث العديد من المواطنين عن الطرق المتاحة لاستلام معاشاتهم التقاعدية وهناك عدة خيارات لذلك: