“أفضل من الواتساب العادي“ طريقة تحميل واتساب بلس الازرق 2024 لهاتف الأندرويد

واتساب بلس الازرق، من التطبيقات التي ازداد معدل تحميلها في الفترة الأخيرة واتساب بلس الأزرق الذي يستخدمه الكثيرون بسبب إمكانياته ومميزاته الرائعة والتي لا تتواجد في الواتساب الأصلي، مما جعله الخيار المفضل لدى البعض، ويقوم المسئولون عن التطبيق بتحديثه وإضافة مميزات جديدة بشكل دوري، واليوم سنعرض الميزة الجديدة بالتطبيق والتي ستسعد المستخدمين، ونوضح كذلك طريقة تحميل واتساب بلس الازرق بالخطوات.

طريقة تحميل واتساب بلس الازرق 2024 لهاتف الأندرويد بسهولة تامة يمكنكم تحميل واتساب بلس الازرق والاستمتاع بإمكانياته الهائلة ومميزاته المتعددة، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات تحميل التطبيق ولكن سيتطلب منك ذلك الاحتفاظ بنسخة من محادثات الواتس اب الخاصة بك، ثم قم باتباع الاتي : قم بإلغاء تثبيت الواتساب الرسمي من على هاتفك.

افتح جوجل بلاي وابحث عن تطبيق واتساب بلس الازرق.

قم بتثبيت التطبيق، وبعد اكتمال تنزيله قم بفتحه.

ادخل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد وهي رقم الهاتف.

ثم اسم الحساب والصورة الشخصية.

قم بالسماح للأذزنات المطلوبة بالتطبيق.