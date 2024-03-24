تكنولوجيا

“أفضل من الواتساب العادي“ طريقة تحميل واتساب بلس الازرق 2024 لهاتف الأندرويد

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
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واتساب بلس الازرق
واتساب بلس الازرق

ينفرد واتساب بلس الازرق بالعديد من المميزات التي لا تتوافر في برامج الدردشة الأخرى وهذا يجعله من أكثر التطبيقات التي حظت بإعجاب المستخدمين، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز هذه المميزات :

  • استعادة رسائل الدردشات بعد حذفها.
  • اخفاء علامات استلام الرسائل وقرائتها.
  • إخفاء استماعك للرسائل الصوتية.
  • إمكانية تغيير خلفية التطبيق، والألوان.
  • جدولة الرسائل أي كتابتها وإرسالها تلقائيا في الموعد الذي تحدده.
  • ارسال الملفات الكبيرة والفيديوهات الطويلة التي تصل مدتها لسبع دقائق.
  • ارسال الكثير من الصور في وقت قصير.
  • تحميل الاستوريهات الموجودة في جهات الاتصال.
  • إخفاء حالات الواتساب التي تريد اخفاءها من جهات الاتصال.
  • وجود الكثير من الاستيكر والصور والجرافيك بالتطبيق.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
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