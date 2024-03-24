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“أفضل من الواتساب العادي“ طريقة تحميل واتساب بلس الازرق 2024 لهاتف الأندرويد
واتساب بلس الازرق، من التطبيقات التي ازداد معدل تحميلها في الفترة الأخيرة واتساب بلس الأزرق الذي يستخدمه الكثيرون بسبب إمكانياته ومميزاته الرائعة والتي لا تتواجد في الواتساب الأصلي، مما جعله الخيار المفضل لدى البعض، ويقوم المسئولون عن التطبيق بتحديثه وإضافة مميزات جديدة بشكل دوري، واليوم سنعرض الميزة الجديدة بالتطبيق والتي ستسعد المستخدمين، ونوضح كذلك طريقة تحميل واتساب بلس الازرق بالخطوات.
طريقة تحميل واتساب بلس الازرق 2024 لهاتف الأندرويد
بسهولة تامة يمكنكم تحميل واتساب بلس الازرق والاستمتاع بإمكانياته الهائلة ومميزاته المتعددة، وفيما يلي سنستعرض لكم خطوات تحميل التطبيق ولكن سيتطلب منك ذلك الاحتفاظ بنسخة من محادثات الواتس اب الخاصة بك، ثم قم باتباع الاتي :
- قم بإلغاء تثبيت الواتساب الرسمي من على هاتفك.
- افتح جوجل بلاي وابحث عن تطبيق واتساب بلس الازرق.
- قم بتثبيت التطبيق، وبعد اكتمال تنزيله قم بفتحه.
- ادخل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد وهي رقم الهاتف.
- ثم اسم الحساب والصورة الشخصية.
- قم بالسماح للأذزنات المطلوبة بالتطبيق.
أهم مميزات واتساب بلس الازرق 2024
ينفرد واتساب بلس الازرق بالعديد من المميزات التي لا تتوافر في برامج الدردشة الأخرى وهذا يجعله من أكثر التطبيقات التي حظت بإعجاب المستخدمين، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز هذه المميزات :
- استعادة رسائل الدردشات بعد حذفها.
- اخفاء علامات استلام الرسائل وقرائتها.
- إخفاء استماعك للرسائل الصوتية.
- إمكانية تغيير خلفية التطبيق، والألوان.
- جدولة الرسائل أي كتابتها وإرسالها تلقائيا في الموعد الذي تحدده.
- ارسال الملفات الكبيرة والفيديوهات الطويلة التي تصل مدتها لسبع دقائق.
- ارسال الكثير من الصور في وقت قصير.
- تحميل الاستوريهات الموجودة في جهات الاتصال.
- إخفاء حالات الواتساب التي تريد اخفاءها من جهات الاتصال.
- وجود الكثير من الاستيكر والصور والجرافيك بالتطبيق.