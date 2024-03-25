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“قبضت ولا لسة” جدول مواعيد نزول المرتبات للموظفين خلال شهر مارس 2024 مع الزيادة الجديدة
تم الإعلان مؤخرًا عن مواعيد نزول المرتبات لشهر مارس وهي لحظة ينتظرها العديد من الأفراد بشغف، وجاء هذا الإعلان خلال إصدار قرار من وزارة المالية استجابةً لتوجيهات الرئيس الذي أمر برفع رواتب موظفي الخدمة العامة هذه الخطوة تأتي كجزء من زيادة الدعم الاجتماعي، وتهدف إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين، و من المقرر أن تبدأ هذه الزيادات في الرواتب اعتبارًا من شهر مارس الجاري و سنوافيكم بتواريخ صرف الرواتب وكذلك التفاصيل المتعلقة بالزيادات المتوقعة لكل الفئات الوظيفية.
مواعيد نزول المرتبات
حددت وزارة المالية جدول صرف الرواتب لشهر مارس حيث تم تنظيم هذه الأيام لضمان توزيع الرواتب بشكل منظم وفقًا للزيادات الجديدة كالتالي:
- الخميس 21 مارس 2024 كان بداية الصرف.
- الأحد 24 مارس 2024 اليوم الثاني للصرف.
- الاثنين 25 مارس 2024 اليوم الثالث للصرف.
- الثلاثاء 26 مارس 2024 اليوم الرابع للصرف.
- الأربعاء 27 مارس 2024 يختتم جدول الصرف.
جدول زيادة المرتبات شهر مارس 2024
شهدت الأجور في القطاع العام زيادة بحلول شهر مارس وذلك كان بهدف تحسين مستوى المعيشة للموظفين، وسوف نستعرض إليكم تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية:
- الموظفون في الدرجة السادسة: الرواتب تصل إلى ٦٠٠٠ جنيه.
- الدرجة الخامسة: الرواتب لهم تبلغ ٦٥٠٠ جنيه.
- الدرجة الرابعة: يتقاضى العاملون بها ٧٠٠٠ جنيه.
- الدرجة الثالثة: تحدد الرواتب بقيمة٧٥٠٠ جنيه.
- الدرجة الثانية: يصل الراتب إلى ٨٠٠٠ جنيه.
- الدرجة الأولى: ترتفع الرواتب إلى ٨٢٠٠ جنيه.
- المديرون العامون: يحصلون على ٩٢٠٠ جنيه.
- الدرجة العالية: تقدر الأجور بحوالي١٠٢٠٠ جنيه.
- الدرجة الممتازة: تصل الرواتب إلى ١٢٢٠٠ جنيه.