إزاي تشترك في المسابقة.. تفاصيل مسابقة فريش خلال شهر رمضان 2024 والجوائز المقدمة

يتساءل العديد من الأشخاص الراغبين فى المشاركة عن مسابقة فريش متى، حيث أثارت مسابقة فريش اهتمامًا واسعًا في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن قدمت الفنانتان روبي ودينا الشربيني إعلانًا ترويجيًا للمسابقة هذا الإعلان الذي أطلقته شركة فريش للأجهزة الكهربائية خلال الشهر الفضيل، كان يحتوي على تفاصيل المسابقة التي تجذب الجمهور للمشاركة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على مزيد من التفاصيل فتابعونا.

مسابقة فريش متى

مسابقة فريش بدأت في اليوم العاشر من شهر رمضان وتستمر حتى نهاية الشهر في كل يوم، حيث ستقدم الشركة لغزًا يتعلق بواحدة من الـ 92 دولة التي تصدر إليها أجهزتها مع تقديم معلومات عن الدولة المعنية لجعل الفزورة تتضمن معلومات ثقافية وترفيهيه مما يسهل على المشاهدين حلها.

بالاضافة الى ان مسابقة فريش تمكنت من أن تحظى بإعجاب عدد كبير من المشاهدين فهي تجمع بين العناصر الترفيهية مع الثقافية، مقدمةً المعلومات عن الدول المستوردة لمنتجات فريش بطريقة جذابة للمتابعين، وتتميز المسابقة أيضًا بتعدد الفائزين حيث سيتم اختيار خمسة مشاركين للفوز، و يتم تقديم الإجابات كل يوم بين الساعة السادسة مساءً ومنتصف الليل بعد عرض الفزورة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في اليوم التالي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الحادية عشر كما ينبغي للفائزين التوجه إلى فرع الشركة في القاهرة لاستلام الجوائز في اليوم نفسه أو خلال 24 ساعة من الإعلان وإلا سيتم إلغاء الجائزة.

الاشتراك في مسابقة فريش

للانضمام إلى مسابقة فريش، يجب اتباع الإرشادات الآتية: