“افضل هواتف ريلمي“ مواصفات هاتف Realme 12 Plus 5G وسعره المميز.. مستني ايه..!!

هاتف Realme 12 Plus 5G، تعتبر شركة ريلمي من أشهر وأبرز شركات الهواتف على الإطلاق، والتي لها بصمة فريدة في عالم أجهزة الهواتف الذكية، كما أنها من بين الشركات المنافسة حول العالم، وفي الفترة الأخيرة ازداد الإقبال على الهاتف الجديد الذي أطلقته الشركة وهو Realme 12 Plus 5G، حيث جاء يحمل الكثير من المواصفات الرائعة والمختلفة، لذلك من خلال مقالنا سوف نذكر لكم أبرز التفاصيل عنه..

مواصفات هاتف Realme 12 Plus 5G

يحمل ذلك الهاتف مجموعة كبيرة من المواصفات التي يبحث عنها الكثير من العملاء، وهي تتمثل في الآتي:

يعمل الهاتف بشاشة من نوع E4 AMOLED، حجم 6.67 بوصة.

كما أن درجة سطوع الشاشة تقدر بـ 2000 شمعة.

جاء معالج الهاتف من نوع Dimensity 7050.

كما أن ذاكرة التخزين العشوائية من نوع LPDDR5X، وتعمل بقدر 8 جيجا بايت.

أما بالنسبة لمساحة التخزين الداخلية فهي تقدر بـ 256 جيجا بايت.

يسمح بإدخال كارت ميموري في الهاتف.

يحمل الهاتف كاميرا ثلاثية، وتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

بينما الكاميرا الخلفية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل مناسبة للالتقاط الصور والفيديوهات.

كما أن الهاتف مزود ببطارية قوتها 5000 مللي أمبير.

يدعم نظام الشحن السريع، لذلك لا يستغرق الكثير من الوقت أثناء الشحن، وقد تصل المدة لشحن نصف البطارية إلى أقل من 20 دقيقة فقط.

يدعم الهاتف بصمة الأصابع أسفل الشاشة.

كما يعمل بنظام تشغيل Android 14.

سعر هاتف ريلمي الجديد Realme 12 Plus 5G