كيفية الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education Edition بضغطة واحدة وخطوات آمنة

يرغب الكثير من لاعبي ماين كرافت التعليمية الحصول على الشهادة التي تقدمها اللعبة إلى الذين اجتازوا المهمات المحددة لهم، حيث قامت منصة مدرستي بالإعلان عن إطلاق مسابقة بواسطة وزارة التربية والتعليم داخل لعبة كرافت، ولهذا كان من الضروري على جميع الطلاب الدخول إلى اللعبة ثم ينتهوا من المهمات المخصصة لهم، وبعد ذلك يتم استخراج الشهادة، لكن واجه بعض الطلاب صعوبة في استخراج الشهادة.

خطوات استخراج شهادة ماين كرافت

تعد جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة إلى الطلاب بواسطة وزارة التربية والتعليم في لعبة ماين كرافت بسيطة للغاية، لكن في أول مرة قد يواجه الطالب صعوبة في استخدامها، لذا عليه بتنفيذ بعض الخطوات التي تساعد على استخراج الشهادة التعليمية وهي متمثلة في الآتي:

أولا قم بزيارة لعبة ماين كرافت.

ثم عليك بالضغط على زر ساعة البرمجة.

عليك بالتأكد من إتمام جميع المهام الخاصة بك.

بعد ذلك اضغط على زر إنهاء.

في فترة وجيزة تظهر لك شهادة الإتمام عليك بالضغط على زر الحصول عليها.

قم بإدخال بعض البيانات وهي اسم الطالب بالكامل.

قم بالضغط على زر حفظ في النهاية.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية

يمكن تحميل لعبة ماين كرافت على الكثير من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة المحمولة، لكن من الضروري معرفة الخطوات التي تساعدك في ذلك وهي كالتالي: