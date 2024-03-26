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“جاوب واكسب” تفاصيل الاشتراك في مسابقة فريش fresh بشهر رمضان 2024 والفوز بالجوائز القيمة
ازاي اتواصل فى مسابقة فريش من الأسئلة التي يرغب الكثير فى معرفة جوابها حيث تشهد مسابقة رمضان لعام 2024 التي تقدمها شركة فريش إقبالاً كبيراً من الأهالي في مختلف الأنحاء، وتقدم الشركة سلسلة من الألغاز والفوازير الشيقة التي تجعل العديد من المشاركين يريدون الحصول على الجوائز المغرية التي أعلنت عنها الشركة، و سنوضح لكم المزيد عن هذه المسابقة فيما يلي بالتفصيل.
ازاي اتواصل في مسابقة فريش
يتمكن الراغبين في المشاركة بمسابقة فريش التواصل في المسابقة بشكل الكتروني باتباع الخطوات التالية:
- ادخل إلى البوابة الإلكترونية لشركة فريش.
- انظر إلى الخيارات المتاحة واختر الجواب الصحيح.
- أدخل اسمك الكامل في المكان المحدد له.
- ثم حدد المحافظة التي تنتمي إليها.
- يتم تسجيل رقم الهاتف الشخصي.
- اضغط على زر الإرسال لتقديم إجابتك.
شروط وأحكام فزورة فريش
وضعت شركة فريش عدد من الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة والتي يجب على المشاركين معرفتها قبل المشاركة وهي:
- يمكن إرسال الإجابات يوميًا من الساعة السادسة مساءً وحتى منتصف الليل عقب بث اللغز.
- سيتم التواصل مع الفائزين في الصباح التالي بين التاسعة والحادية عشر.
- يجب على الفائزين زيارة فرع الشركة بالقاهرة لاستلام جوائزهم في نفس يوم الاتصال أو خلال 24 ساعة كحد أقصى وإلا ستلغى الجائزة.
- سيتم تصوير الفائزين مع جوائزهم ونشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي للشركة.
- المسابقة مفتوحة للمقيمين داخل جمهورية مصر العربية فقط.
- يجب استلام الجوائز بالبطاقة الشخصية التي تحمل نفس الاسم المستخدم في حل اللغز.
- العاملون في شركة فريش والشركات المنظمة للمسابقة مستبعدون من الفوز.
- لا يمكن تحويل قيمة الجائزة إلى نقود.
- وحتى إعلان النتائج يمكن الاستفادة من خصم 5% على المشتريات الإلكترونية من موقع الشركة باستخدام الرمز الترويجي Fresh 1.