“الهاتف العملاق من اوبو“ سعر ومواصفات هاتف Oppo F25 pro الجديد افضل بديل للآيفون

هاتف Oppo F25 Pro، يسعى الكثير من العملاء في الحصول على الهواتف الخاصة بشركة أوبو، والتي تعتبر من أشهر شركات الهواتف حول العالم، ومنذ أن تم إطلاق هواتف من هذه الشركة تمكنت من تصدر محركات البحث بشكل كبير، وحصلت على شهرة كبيرة بإمكانياتها في إنتاج أقوى أنواع الهواتف وأروعها، وفي الوقت الحالي أصبح الكثير يبحثون عن نوع جديد وهو Oppo F25 Pro، لذلك من خلال مقالنا سوف نستعرض لكم أهم التفاصيل عن ذلك الهاتف.

مواصفات هاتف Oppo F25 pro الجديد

يحمل ذلك الهاتف الكثير من المميزات والمواصفات، وكان من أكثر الأمور التي حازت على إعجاب الكثير في ذلك الهاتف هو تميزه بصغر الحجم والوزن والتصميم الخارجي الفريد، وإليكم المزيد من مواصفاته في الآتي:

متوفر الهاتف باللون الأزرق والأحمر الغامق.

يعمل بشاشة من نوع AMOLED، بحجم 6.7 بوصة.

كما أن الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية فإنها تعمل بدقة 64 ميجابكسل.

أما أنه يعمل بمعالج من نوع Dimensity 7050 القوي.

تقدر مساحة التخزين العشوائية بـ 8 جيجا رام.

أما بالنسبة لمساحة التخزين الداخلية فإنها تقدر بـ 256 جيجا بايت.

يدعم الهاتف استخدام شريحتي اتصال.

كما أنه يدعم شبكات الإنترنت حتى شبكة الجيل الخامس.

يسمح باستخدام كارت ميموري بجانب شريحتي الاتصال.

مزود بماسح لبصمات الأصابع.

سعر هاتف Oppo F25 Pro الجديد