“احجزها وخليك رسمي nid-moi.gov.iq“ رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

حجز البطاقة الوطنية الموحدة، البطاقة الوطنية الموحدة هي وثيقة الهوية الرسمية التي لا يمكن لأي مواطن الاستغناء عنها والا يتم معاقبته قانونيا وتغريمه وفقا للقانون المدني العراقي، وقد سعت الحكومة العراقية لتيسير إجراءات استخراج البطاقة وتجديدها حتى يتثنى للمواطن الحصول عليها في أسرع وقت وبأسهل طريقة ممكنة، حيث أتاحت إمكانية حجز البطاقة الكترونيا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وكيفية الحجز والأوراق المطلوبة.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 يمكن الآن لأي مواطن بالعراق أن يقوم بحجز البطاقة الوطنية الموحدة عبر الانترنت دون التوجه الى أي مكان وفي دقائق معدودة ووبالتالي يستطيع استخراجها خلال وقت قصير، وهي واحدة من الخدمات الالكترونية المميزة التي أطلقتها وزارة الداخلية العراقية، وفيما يلي طريقة الحجز بالخطوات : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لمديرية الاحوال المدنية العراقية بالضغط على هذا الرابط.

ادخال بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول.

من بين الخدمات المتاحة اختر خدمة الحجز الالكتروني.

اكتب البيانات المطلوبة وهي الاسم وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة ورقم الهاتف.

ادخل باقي المعلومات اللازمة، وحدد الموعد المناسب لك من بين المواعيد المتوافرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

عند التوجه الى مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة عليك إرفاق بعض الأوراق اللازمة لاستكمال عملية استخراج البطاقة، والأوراق المطلوبة هي :

بطاقات الهوية لجميع أفراد الأسرة.

استمارة الحجز التي تم تحميلها وملئها بالبيانات المطلوبة.

شهادة الميلاد الأصل ونسخة مصورة منها.

شهادة الجنسية العراقية.

وثيقة تثبت محل إقامة المتقدم.

الاستعلام عن البطاقة الوطنية الموحدة

لمعرفة الموعد المحدد لاستخراج البطاقة الوطنية الموحدة قم باتباع الخطوات التالية :