“نزل التحديث الان” تردد توم وجيري الجديد 2024 بجودة عالية وعيش اللحظة في رمضان

قناة توم وجيري من أفضل القنوات الطفولية المحببة لشريحة كبيرة من الأطفال، حيث إنها تقوم بعرض مجموعة ضخمة من الأعمال الكرتونية المختلفة التي يحبها الكثير من الأطفال، إضافة إلى شهرتها الكبيرة التي اكتسبتها عند القيام بإذاعتها للعديد من المسلسلات الكرتونية المعروضة على شاشتها طوال اليوم، ويمكن لجميع المتابعين استقبال القناة على كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على النايل سات، كما يلي:-

التردد 12149.

معدل الترميز هو 27500.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة توم وجيري 2024 عرب سات

ويمكنك كذلك التعرف على المعلومات الخاصة بالتردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

القمر الصناعي يكون عرب سات.

التردد يكون 11315.

معدل الترميز يكون 27500.

استقطاب قناة توم وجيري يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

كيف استقبل قناة توم وجيري أطفال 2024

هناك بعض الخطوات لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات وعرب سات، وفقًا لما يلي:-