أخر إصدار واتساب بلس الأخضر.. تحميل Whatsapp Plus Green واستمتع بأفضل المميزات

تطبيق واتساب الأخضر Whatsapp Plus Green من أكثر التطبيقات طلبًا أمام المستخدمين في مختلف دول العالم العربي، فضلاً عن أنه من أشهر التطبيقات التي تُتيح العديد من المميزات المختلفة ويوفر مجموعة من الأدوات المتعددة مثل تفيع الوضع المظلم لراحة العين عند الدردشة مع الأخرون، إضافة إلى وضع الشفاف الذي يضفي مظهر جديد على التطبيق، ويمكنك التعرف على العديد من المميزات الأخرى، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي مميزات Whatsapp Plus Green؟

من أفضل المميزات التي يُتيحها التطبيق Whatsapp Plus Green ما نص على التالي:-

سهولة حذف الرسائل بعد أن يتم إرسالها.

كذلك إمكانية جدولة الرسائل.

الرد التلقائي لمجموعة من الرسائل الجماعية في وقت واحد.

توجيه الرسائل النصية إلى عدد لا نهاية.

تثبيت أكثر من 1000 دردشة في وقت واحد.

تطبيق واتساب الأخضر مجانًا ولا يحتاج إلى اشتراك.

يمكن استخدامه للأفراد وأصحاب الأعمال.

إضافة ثيمات رائعة ومميزة يمكن الحصول عليها عند تنزيل التطبيق.

خطوات تنزيل تطبيق واتساب الأخضر Whatsapp Plus Green

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل تطبيق واتساب الأخضر Whatsapp Plus Green، وفقًا لما يلي:-