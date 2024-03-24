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عالم مفتوح من الخيال.. طريقة وخطوات تغيير الاسم في ماين كرافت Minecraft التحديث الأخير 2024
يتساءل العديد من عشاق لعبة ماين كرافت العالمية عن كيفية تغيير الاسم داخل اللعبة للاستمتاع أكثر وخلق روح تنافسية وحماس بين اللاعبين من خلال وضع أسماء تتسم بالرعب لبث الخوف في قلوب الخصوم أو أسماء مميزة وفريدة للتباهي امام الأصدقاء، وفي السطور التالية سنتعرف على طريقة وخطوات تغيير الاسم في ماين كرافت.
طريقة تغيير الاسم في ماين كرافت
تم تحديد طريقة وكيفية تغيير الاسم في Minecraft، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى الموقع الرسمي Minecraft، وبعد ذلك قم باتباع الخطوات التالية:
- أولا قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بماين كرافت.
- وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول لحسابك.
- ثم فم بالتوجة الي ملف التعريف الخاص بك.
- ابحث في خانة البحث عنJava Edition، وبعد ذلك قم بالنقر فوق زر Profile Name.
- انقر فوق اسم Minecraft الجديد التي ترغب في تغييره، وبعد ذلك انقر فوق أيقونة Set Profile Name.
كيفية تغيير الاسم في ماين كرافت من خلال إصدار Bedrock
كما يمكنك تغيير الاسم في ماين كرافت من خلال إصدار اللعبة Bedrock، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- اولا قم بالانتقال الي موقع Microsoft الرسمي.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال استخدام حساب Microsoft الخاص بك.
- ثم قم بأدخال اسم اللاعب الذي ترغب في كتابته، وبعد ذلك قم بالضغط فوق خانة التحقق من التوفر
- في حالة أذا لم يكن اسم اللاعب الذي ترغب بها غير متاحًا، قم بتغيير الاسم وقم بتجرب علامة تعريف لاعب مختلفة.
- أذا قمت بكتابة اسم اللاعب متاحًا ، قم بالنقر فوق زر تغيير علامة اللاعب على الشاشة الرئيسية.
- ثم قم بأتباع التعليمات التالية حتى تتمكن من تغيير الاسم.