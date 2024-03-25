“افضل من الواتساب الاصلي“ طريقة تحميل واتساب عمر الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد وأهم مميزاته وعيوبه APK

واتساب عمر الذهبي 2024، الواتساب الذهبي أحد تطبيقات السوشيال التي تم إطلاقها مؤخرا وأصبح المفضل لدى الكثيرين بسبب سهولة استخدامه والخدمات الإضافية المتعددة التي تجعله أكثر تميزا من الوتساب العادي، ويبحث الكثيرون عن طريقة تنزيل التطبيق وتجربته للاستفادة من مزاياه، وسنقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال طريقة تحميل واتساب عمر الذهبي وكيفية استخدامه وأبرز عيوبه ومميزاته.

طريقة تحميل واتساب عمر الذهبي 2024 لهواتف الاندرويد الميزات المتوافرة على واتساب عمر الذهبي 2024 أغرت الكثيرين لتنزيل هذا التطبيق المجاني وتجربة امكانياته الرائعة والتي لا تتوافر جميعها في الواتساب العادي، ومن أبرز هذه المميزات أنه يخفي علامتي الاستلام والقراءة ويخفي الحالة، كما يمكنك انشاء أكثر من حساب واتساب عليه، وأيضا تحميل الاستوري من الحسابات الأخرى، وتحميل تطبيق واتساب عمر الذهبي في غاية السهولة عليك أولا التحقق من وجود مساحة تخزين كافية بالجهاز واتباع الخطوات التالية : من الموقع الرسمي قم بتحميل ملف APK.

افتح الملف واتبع خطوات التثبيت.

بعد أن يتم تثبيت التطبيق على الجهاز افتحه وحدد السماح بالأذونات المطلوبة.

سيطلب منك ادخال رقم الهاتف ليتم ارسال رمز التحقق اليه.

بعد ذلك سيتم تفعيل حسابك بنجاح. أهم مميزات واتساب عمر الذهبي 2024 التطبيق مجاني تماما يمكن تحميله والاستفادة منه دون دفع أي رسوم.

يتمتع بكل وسائل الأمان والحماية.

التطبيق سهل وبسيط الاستخدام يشبه كثيرا تطبيق واتساب العادي.

واتساب عمر الذهبي تتوافر به ميزات إضافية ليست متواجدة بالتطبيق العادي. أهم عيوب واتساب عمر الذهبي 2024 تطبيق واتساب عمر الذهبي غير رسمي.

قد يتعرض للتوقف فجأة بسبب إجراء التحديثات.

التطبيق آمن ولكنه في حالات قليلة قد يتعرض للاختراق.

قد يتعرض حساب واتس اب الرسمي الخاص بك للحظر عند استخدامك للواتساب الذهبي.