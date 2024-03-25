“تغطية حصرية لأهم الأحداث الرياضية” نزل دلوقتي تردد قناة ssc الرياضية الجديدة 2024 على النايل سات

قناة scc الرياضية تقدم العديد من مباريات الدوري السعودي والمباريات الأخرى لذلك تعتبر تردد قناة ssc الرياضية من أشهر القنوات التي تعرض هذه المباريات، بالإضافة إلى مباريات كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس العالم للأندية وتعرض مباريات كأس الاتحاد الآسيوي ومن المتعارف ان القناه تحدث على إذاعة جميع المباريات بث مباشر من خلال شاشتها وتحرص بعرض المباريات في الموعد المخصص لها لذلك فإن جميع متابعين رياضة كرة القدم يريدون في معرفة تردد القناة لمشاهدة البطولات الرياضية والمباريات الجديدة من خلال شاشتها وهذا ما نعرضه لكم في هذا التقرير بالتفصيل.

تردد قناة ssc رياضية الحديثة على النايل سات 2024

تم الكشف عن اطلاق قناة اس اس رياضية السعودية عام 2023 من قبل الهيئة الرياضية السعودية، كما تهتم على نقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى جميع مباريات المنتخب السعودي، كما يوجد أعداد أخرى من البطولات، ومن المتعارف عليه تعتبر هذة القنوات الأشهر داخل المملكة العربية السعودية داخل الوطن العربي فهي تستمر في التحدث على تغيير الترددات وتحديثها لكي يحصل المتابع على أحسن جودة ممكنة، كما يمكنك متابعة باقي قنوات اس تي السعودية الرياضية على الاقمار العرب.

نزلها الان تردد SSC Sport1

القمر الصناعي لقناة: النايل سات.

تردد القناة يكون: 12523

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب للقناة: عمودي.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد SSC Sport2

القمر الصناعي للقناة: النايل سات.

تردد القناة: 12534.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب للقناة: عمودي.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ :6/5.

تردد SSC Sport 3

القمر الصناعي للقناة: النايل سات.

تردد القناة: 12525.

معدل الترميز للقناة: 27500.

الاستقطاب للقناة: عمودي.

أما بالنسبة معامل تصحيح الخطأ :6/5.

تردد SSC Sport 4