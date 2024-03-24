“هيكون مفاجأة”.. ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15 وضحايا حلقة اليوم من برنامج رامز جلال في رمضان

يترقب العديد من المشاهدون ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15 بفارغ الصبر حيث إن فكرة البرنامج تختلف هذا العام عن السنوات السابقة، ويتوقعون مفاجآت ومواقف مثيرة، ويعد هذا البرنامج من أشهر البرامج الرمضانية التي شهدت زيادة معدلات البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، وفي هذا الصدد سوف نوضح كافة التفاصيل عن ضيف الحلقة الخامسة عشر، تابعونا لمعرفة المزيد.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15

يتميز البرنامج هذا العام بأسلوب الفريد مقارنة بالمواسم السابقة حيث تتميز الحلقات بجو مثير وترفيهي يجمع بين التسلية والمغامرة، ومن المتوقع أن يكون ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم محمد رياض وعبد الناصر زيدان، و من المتوقع أن تتضمن الحلقة الخامسة عشر من برنامج “رامز جاب من الأخر” لعام 2024 العديد من المواقف المضحكة والمسلية التي ستسعد المشاهدين.

موعد برنامج رامز جاب من الاخر

وبعد أن استعرضنا كافة التوقعات حول ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، لا بد أن ننوه إلى موعد برنامج رامز جاب من الاخر في رمضان حيث يتم عرضه حصريًا على مجموعة قنوات إم بي سي مصر، ويبث البرنامج يوميًا في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر والساعة 7:05 مساءً بتوقيت السعودية، وذلك بعد أذان المغرب مباشرة، وكما يتم إعادة عرض البرنامج في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت مصر.

تردد القنوات الناقلة لبرنامج رامز جاب من الاخر

ويمكن مشاهدة هذا البرنامج من خلال قناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

التردد12015

ومعدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

أما قناة إم بي سي مصر 2 فتبث أيضًا عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكن استقبالها عبر التردد الآتي: