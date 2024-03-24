“وزارة التربية” تُعلن جدول امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي والإبتدائي 2024

حددت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مواعيد الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية وغير المنتهية الدور الأول لعام 2024، أعلنت وزارة التربية العراقية جداول امتحانات العامة الدراسية للصف السادس الابتدائي، الصف الثالث المتوسط، أيضا السادس الإعدادي والتعليم المسرع للدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية، من خلال هذه السطور سنوضح لكم الجداول كافة المراحل الدراسية ابقوا معانا.

أولا.. المرحلة الابتدائية

تبدأ الامتحانات النهائية الدور الأول للصفوف غير المنتهية كالاتي:

حيث تبدأ الامتحانات الشفهية للصفوف الرابعة والخامسة الابتدائية للمواد المشمولة قبل أسبوع من بدء الامتحانات النهائية وأثناء الدوام الدراسي.

تبدأ الامتحانات النهائية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2_5_ 2024، تنتهي يوم الأربعاء الموافق 8_ 5_ 2024.

ثانيا… المرحلة المتوسطة

تبدأ الامتحانات النهائية الدور الأول للصفوف غير المنتهية كالاتي:

تبدأ الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من الامتحانات التحريرية ويكون أثناء أيام الدراسية العادية.

تبدأ الامتحانات النهائية التحريرية من يوم الخميس 9_5_ 2024، تنتهي يوم الأحد 19_ 5_ 2024.

ثالثا… المرحلة الإعدادية

تبدأ أيضا امتحانات النهائية التحريرية يوم الخميس الموافق 9_5_ 2024، تنتهي يوم 19_ 5_ 2024.

كيف استعلم عن نتائج الثالث الاعدادي في العراق

يمكنك بعد الإنتهاء من الإختبارات ورفع النتائج عبر المنصات الإلكترونية الإستعلام عن جميع النتائج الخاصة بمختلف الصفوف الدراسية، وفقًا للخطوات الأتي:-