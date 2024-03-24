“شيكا وشيكو” تردد قناة وناسة نايل سات 24 ساعة دون انقطاع .. ولادك بيحبوا لولو!!

من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها بشكل يومي هو تردد قناة وناسة، وذلك لما تقدمه من محتوى هادف للأطفال الصغار، جعل الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عنها لتعليم أولادهم القيم والمبادئ التي تقوم القناة بعرضها لهم من خلال البرامج والأناشيد التي تقدمها على شاشتها ويقوم الأطفال بترديدها، وسنقوم بعرض التردد الجديد لهذه القناة خلال سطور هذا المقال.

تردد قناة وناسة

ان قناة وناسة تعد من افضل القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، والتي تقوم بعرض محتوى مميز للأطفال، وذلك فضلا عن البرامج التعليمية والترفيهية التي تقدمها القناة بشكل مجاني وعلى مدار 24 ساعة، وتتميز هذه القناة أيضا ببث محتواها بأفضل جودة للصوت والصورة، كما تقوم أيضا بتحديث ترددها بشكل دوري من وقت لآخر، حتى يتمكن الأطفال من مشاهدة الاناشيد والبرامج المحببة لهم دون أي تشويش في الإشارة.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بعدة مميزات جعلتها واحدة من أشهر قنوات الأطفال، هذه المميزات كالآتي:

تقدم القناة مجموعة من الأناشيد والأغاني الهادفة للأطفال.

تقوم القناة بعرض محتواها بشكل مجاني.

تعمل القناة على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تقوم القناة بعرض محتواها بأفضل جودة للصوت والصورة.

تعتبر القناة من أكثر القنوات الآمنة على الأطفال لما تعرضه من محتوى مقيد بالعادات والتقاليد الإسلامية.

تردد قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية

يمكن إستقبال تردد قناة وناسة كيدز، والاستمتاع بأفضل ما تقدمه القناة من خلال التردد التالي:

تردد قناة وناسه نايل سات

القمر الصناعي : النايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة وناسة: 11270.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة

بعد أن حازت قناة وناسة على شهرة واسعة لما تعرضه من أناشيد وأغاني نالت استحسان الأطفال، أصبح الجميع يبحث عن طريقة ضبط تردد قناة وناسة، والذي يكون بالشكل التالي: