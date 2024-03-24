شروط تسجيل التوجيهي الاردن 2024 والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن إتاحة التسجيل في تقديم الاشتراك في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، ذلك لأنه يعد موضوع هام في حياة الطلاب، من اجل إعطاء فرصة لهم في تحسين مستواهم العلمي، العملي، لذا تسعي دائما وزارة التربية والتعليم الأردنية في تقديم كافة الخدمات التي تساعد جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم الشروط، المستندات اللازمة للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة في المملكة الأردنية في السطور التالية ابقوا معانا.

مستندات تسجيل التوجيهي في الاردن 2024

تقديم صورتين شخصيتين حديثة.

تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

صورة طبقا الأصل من جواز السفر الأردني.

شروط التسجيل في التوجيهي الأردني

إلزام الطالب بحضوره شخصيا من اجل التسجيل للدراسة.

بالنسبة للطلاب الأردنيين يتاح لهم الإنابة بالتوكيل لغايات التسجيل.

تقديم شهادة الصف الثاني الثانوي ناجح، أو ما يعادلها من جميع الجنسيات الأخري.

تقديم شهادة الثالث الإعدادي لسنة 1989.

تقديم شهادة العاشر ناجح للطلاب الأردنيين بعد مدة ثلاث سنوات من أخذ هذه الشهادة.

علي جميع الطلاب ألتوجهه إلي مدرية التربية والتعليم التابع لها وإرفاق كافة المستندات اللازمة.

كم يبلغ رسوم الاشتراك في التسجيل للدراسة التوجيهية الأردنية