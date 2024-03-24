“الكيلو بـ125 جنيه بس!!”.. اسعار كحك وبسكويت العيد 2024 في معارض اهلا رمضان.. يا بلاش!!

اسعار كحك وبسكويت العيد 2024، يتصدر البحث عن اسعار كحك وبسكويت العيد 2024 المشهد خلال تلك الفترة بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الفطر الذي يفصلنا عنه أيام قليلة جدا، ومن العادات التي يشتهر بها المصريين شراء الكحك والبسكويت قبل حلول العيد وادخال البهجة والسرور إلى قلوب الأسرة، وقد جاءت اسعار كحك وبسكويت العيد بكافة أنواعهم مرتفعة إلى حدا كبير مقارنة بالعام الماضي بعد الزيادة التي شهدتها اسعار المواد الخام، لذا سنقدم لكم اسعار الكحك والبسكويت في معارض اهلا رمضان.

اسعار كحك وبسكويت العيد 2024

والآن نرصد لكم اسعار كحك وبسكويت العيد 2024 في معارض اهلا رمضان المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية بعدما جائت اسعارهم مرتفعة جدا في محلات الحلوى، حيث تُعد معارض أهلا رمضان التابعة لوزارة التموين من أفضل الخيارات للحصول على تشكيلة واسعة من الكحك والبسكويت بأسعار تناسب جميع الميزانيات.

أسعار كحك العيد 2024

– تبدأ أسعار علبة كحك العيد المشكل من 125 جنيهًا لعلبة 16 قطعة، وتصل إلى 1900 جنيهًا لعلبة 6 كيلو.

– علبة كحك العيد المشكل المكونة من 16 قطعة بسعر يصل لـ125 جنيها.

– علبة كحك العيد المشكل 32 قطعة بسعر يبلغ حوالي 240 جنيها.

– علبة كحك العيد السادة وزن كيلو بسعر سجل نحو 250 جنيها.

– علبة كحك العيد مشكل وزن كيلو ونصف بسعر يصل لـ370 جنيها.

– علبة كحك علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو بسعر بلغ حوالي 480 جنيها.

– علبة كحك العيد مشكل وزن 2 كيلو ونصف بسعر سجل نحو 600 جنيه.

– علبة كحك العيد مشكل وزن 3 كيلو بسعر وصل لـ740 جنيها.

– علبة كحك العيد مشكل وزن 4 كيلو بسعر جاء نحو حوالي 1050 جنيها.

– علبة كحك العيد مشكل وزن 5 كيلو وربع بسعر سجل نحو 1300 جنيه.

– علبة كحك العيد مشكل وزن 6 كيلو بسعر بلغ حوالي 1900 جنيه.

أسعار بسكويت عيد الفطر 2024

– يبلغ سعر كيلو البسكويت بالبرتقال 180 جنيهًا، بينما يصل سعر كيلو بسكويت الشيكولاتة إلى 200 جنيه.

– يبلغ كيلو البسكويت بالبرتقال تقريبا نحو 180 جنيهًا.

– يصل سعر بسكويت الشيكولاتة إلى نحو 200 جنيه للكيلو.

أسعار البسكويت النشادر في المحال التجارية

بلغ سعر علبة بسكويت نشادر نحو 350 جنيهًا.

– سجلت أسعار علبة بيتي فور لوكس بنكهات مختلفة، مثل المربى والفستق والشوكولاتة، حوالي 550 جنيهًا.

أسعار كحك العيد المحشو 2024

تتنوع أسعار كحك العيد المحشو حسب نوع الحشوة، حيث تبدأ من 120 جنيهًا لعلبة كحك الملبن 16 قطعة، وتصل إلى 330 جنيهًا لعلبة كحك الفستق 32 قطعة.

– علبة كحك العيد ملبن 16 قطعة بسعر سجل حوالي 120 جنيها.

– علبة كحك العيد ملبن 32 قطعة بسعر يصل لـ230 جنيها .

– علبة كحك العيد فستق 16 قطعة بسعر بلغ حوالي 170 جنيها.

– علبة كحك العيد فستق 32 قطعة بسعر سجل نحو 330 جنيها.

– علبة كحك العيد عين جمل 16 قطعة بسعر بلغ حوالي 150 جنيها.

– علبة كحك العيد عين جمل 32 قطعة بسعر وصل لـ290 جنيها.

– علبة كحك العيد عجمية 16 قطعة بسعر سجل نحو 120 جنيها.

علبة كحك العيد عجمية 32 قطعة بسعر وصل لـ230 جنيها.