ال100 دولار عامله كام دينار؟.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في البنوك

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

مع البحث المستمر من أفراد الشعب العراقي عن أسعار الدولار والذي يؤدي ارتفاعه وانخفاض العملة الرسمية الى زيادة ألاسعار والعكس، وقد سجل اليوم سعر الدولار في البنوك الرسمية بالعراق 131000 دينار وبذلك يشهد انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفيما يلي أسعار الدولار يوازيها سعر الدينار العملة الرسمية بالعراق :

1 دولار = 131000 دينار.

5 دولار = 655000 دينار.

10 دولار = 1310000 دينار.

25 دولار = 3275000 دينار.

50 دولار = 6550000 دينار.

100 دولار = 13100000 دينار.

200 دولار = 26200000 دينار.

500 دولار = 65500000 دينار.

1000 دولار = 131000000 دينار.

2000 دولار = 262000000 دينار.

5000 دولار = 655000000 دينار.

10000 دولار = 1310000000 دينار.

سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار

في السنوات الأخيرة انخفصت العملة المصرية الجنيه بشكل واضح أمام الدولار، وهذا تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خلال فترة قصيرة وأزمات اقتصادية حادة يعاني بسببها معظم أفراد الشعب، وأصبح المواطنون خصوصا رجال السوق والأعمال يهتمون بشكل زائد بأسعار الدولار يوميا هل لازال مستقر أم شهد ارتفاع أو انخفاض جديد، وقد انخفض الدولار بعد العقد الذي وقعته الحكومة للانتفاع بمشروع رأس الحكمة، ثم عاد بعد أيام للارتفاع مرة أخرى، وهذا التذبذب جعل البحث عن سعر الدولار شبه يومي، وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية :