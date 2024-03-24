مقالب 24 ساعة!!.. تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات لمتابعة مغامرات القط والفار .. ضحك عيالك من قلبهم

تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري خلال هذه الفترة، لما حققته القناة من نجاح كبير، وذلك بسبب ما تعرضه من مجموعة من المسلسلات الكرتونية الهادفة للأطفال، وتقديم البرامج التعليمية والترفيهية لجميع الأعمار، ومقاطع مسلية ومضحكة للأطفال من مغامرات القط والفأر، كما أنها تبث برامجها هذه بجودة عالية وصوت نقي واضح، وسنعرض لكم كافة تفاصيل القناة من خلال هذا المقال.

تردد قناة توم وجيري 2024

وفرت قناة توم وجيري مجموعة من أمتع المسلسلات الكرتونية التي أسعدت قلوب الأطفال، والتي تعرضها بجودة صوت وصورة عالية، وبشكل مجاني دون أي اشتراكات، مما جعل البحث عن تردد قناة توم وجيري يزداد يوماً عن يوم، وأصبح لها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي أجمع، يرغبون معرفة ترددها الجديد، لمشاهدة هذه المسلسلات والمغامرات الكرتونية الشيقة التي يشتاق لرؤيتها الأطفال والكبار، وهذا ما جعل هذه القناة تتميز بين باقي القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال.

تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية

يمكن مشاهدة أحدث المسلسلات الجديدة التي أسعدت الأطفال على مدار 24 ساعة على تردد قناة توم وجيري الجديد، من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد : 11354

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة : HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

عامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة :SD.

طريقة ضبط تردد توم وجيري الجديد

بإمكانك الآن تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديد، والاستمتاع بمشاهدة مغامرات القط والفأر المضحكه، عن طريق اتباع الخطوات التالية: