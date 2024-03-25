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“هُنــــــا mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية تحدد سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد قرار الزيادة الجديدة

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 13 ساعة
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وزارة المالية العراقية
وزارة المالية العراقية
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 13 ساعة
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