“هُنــــــا mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية تحدد سلم رواتب المتقاعدين في العراق بعد قرار الزيادة الجديدة

وزارة المالية العراقية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

من الضمن القرارات الرسمية التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء العراقي والخاصة بوزارة المالية العراقية زيادة رواتب المتقاعدين وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين لمجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وبلغت قيمة الزيادة المقررة 100 ألف دينار ولكن بشرط توافر شروط معينة بالمستفيد أهمها أن يكون معاشه الأصلي يقل عن مليون دينار عرقي، وأن يكون خرج على المعاش بسبب تجاوزه سن المعاش وهو 60 عاما على الأقل، وقد أتاحت وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن معاش التقاعد عبر الانترنت، من خلال اتباع الخطوات الموضحة :

الدخول الى موقع وزارة المالية الالكتروني الرسمي بالضغط هنا.

إدخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

الضغط على “استعلام” بخدمات رواتب المتقاعدين.

كتابة المعلومات المطلوبة لاستكمال العملية.

سيتم استعراض كافة تفاصيل راتب التقاعد الخاصة بالمستعلم.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

بعد الزيادة التي أعلنت عنها وزارة المالية العراقية تصبح مرتبات التقاعد على النحو التالي، المتقاعد الذي يصرف معاش من 350 الف الى 400 ألف دينار سيصبح معاشه بعد الزيادة 500 ألف دينار، أما من يصرف 625 ألف دينار فسيصبح معاشه بعد الزيادة 725 ألف دينار، ومن يحصل على معاش قدره 850 ألف دينار سيحصل على 950 ألف دينار بعد الزيادة.