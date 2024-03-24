بدون عجن حضري فطائر المقلاة السريعة بمكونات اقتصادية أحلى وجبة سحور شهية

فطائر المقلاة ، تعد من أبسط وأسرع أنواع الفطائر التي يتم تحضيرها بمكونات اقتصادية متوفرة في كل مطبخ، وهي من الوجبات الخفيفة التي تقدم على وجبة السحور وتحتوي على عناصر مغذية تساعد على بناء الجسم ومنحه القوة والنشاط التي يحتاج إليها أثناء الصيام، كما تعد من الأطعمة الشهية التي يتم تقديمها للأطفال بكثرة، ومن خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة بدون عجن بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر المقلاة

يتم تجهيز الفطائر من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ بيضة. رشة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة ملح. كوب ماء. كوب من الحليب السائل. ٢ ملعقة كبيرة من الزيت. ملعقة كبيرة من الخميرة. ٢ كوب ونصف من الدقيق. حبة بطاطس مبشورة. ربع كوب من البقدونس مفروم. واحد فلفل أحمر مفروم. جبن موتزاريلا. ٣ قطع من الجبن الكريمي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر المقلاة بدون عجن بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كالتالي:-

نضع البيض، والفلفل الأسود، والملح في وعاء عميق ونمزجهم مع بعض.

نضيف الحليب، والماء، والزيت للخليط ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بإضافة الخميرة ونقلب حتي تذوب تماماً، ثم نقوم بإضافة الدقيق للخليط ونستمر في التقليب حتي نحصل على عجينة سائلة خالية من التكتلات تشبه خليط الكيك.

نغطى الخليط ويترك حتي يختمر لمدة نصف ساعة، بعد مرور الوقت المحدد نضيف إلي الخليط الخضار البطاطس المبشور ويجب تصفيتها جيدا من الماء.

ثم نضيف الفلفل الأحمر والجبن الموتزاريلا والبقدونس والجبن الكريم، ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس.

طريقة تسوية فطائر المقلاة السائلة

نضع مقلاة على نار متوسطة ثم نضع بها حوالي معلقتين من الزيت، ثم نضع بها ملعقة كبيرة من الخليط ونوزع الخليط على شكل دائرة داخل المقلاة، ثم تترك حتي تجف تقلب الفطائر على الجهة الأخرى مع إضافة القليل من الزيت ونقلب من حين لآخر لمدة حوالي ٣دقائق على كل جانب حتي تأخذ الفطائر اللون الذهبي، نخرج الفطائر من المقلاة ونكرر نفس الخطوات حتي ننتهي من كل الكمية، ثم تقدم الفطائر بالهنا وشفا وهي ساخنة.