“يا ترى مين؟؟”.. ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15 واعرف ضحايا برنامج رامز جلال على شاشة mbc مصر

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15، الالاف من المشاهدين يبحثون عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15 الذي سيحل ضيفا على البرنامج خلال ساعات من الآن، حيث يحقق برنامج رامز جاب من الاخر أعلى نسبة مشاهدة منذ اولى حلقاته نظرا لأنه فكرته مختلفة مقارنة بالاعوام الماضية، وخلال السطور القادمة سنتعرف على ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة 15.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15

وقد تصدر البحث عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15 البحث عبر “جوجل”، حيث أن كل يوم على مدار شهر رمضان يستضيف رامز اثنين من المشاهير على خلاف معا ويحاول أن يهدأ الاجواء بينهم، وعلى مدار الحلقات السابقة استضاف الكثير من الاشخاص مثل:”ايتن عامر وسمية الخشاب، امام عاشور واحمد حسام، حمادة هلال واحمد فهمي، ميريهان حسين وانتصار، حمو بيكا وكزبرة،…”، وقد نالت كل تلك الحلقات اعجاب الجمهور، ومن المتوقع أن يكون ضيوف الحلقة القادمة المطرب الشعبي حسن شاكوش وطليقته ريم طارق.

برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15

وخلال برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 15 ظهر رامز جلال بنيولوك غريب، حيث قد صبغ شعره باللون البنفسجي مع استخدام ملابس غير تقليدية، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة نجمين على اساس أنه برنامج حواري ثم يتفاجأ النجمين كلا منهم بالاخر وأن رامز قد خدعهم مجددا،

موعد برنامج رامز جاب من الاخر

ويُعرض برنامج رامز جلال بعد الإفطار مباشرةً، وتحديدًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وضحايا رامزهذا العام هم:” نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حمادة هلال، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، أحمد السقا، باسم سمرة، محمد لطفي، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة”.