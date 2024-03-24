طريقة عمل فطائر الحليب القطنية بحشوة الجبنة سهلة وسريعة بدون فرن

فطائر الحليب القطنية ، من أنواع الفطائر التي تطهى بدون استخدام الفرن، يتم تحضيرها بمكونات بسيطة وسهلة جدا، كما تقدم بحشوة بسيطة هي الجبن مع نكهة البقدونس اللذيذة التي تميزها بمذاق شهي ورائع جدا، تقدم مع العديد من الأطباق المختلفة كالبطاطس المقلي أو أنواع مختلفة من الصوص، ومن خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر الحليب القطنية بحشوة الجبنة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الحليب القطنية

يتم تحضير هذه الفطائر من مكونات بسيطة نجدها متوفرة بالمنزل سوف نقدمها لكم وهي كما يلي:-

كوب من الحليب الدافئ.

بيضة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

٢ كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للحشو

جبن موتزاريلا. ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم. رشة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الحليب القطنية بحشوة الجبنة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

يوضع الحليب الدافئ في وعاء عميق، ثم نضيف إليه حبة البيضة.

ثم نضيف السكر والخميرة وتمزج المكونات جيدا حتي تذوب تماما.

نضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر، ونقلب المكونات حتي تتشكل لدينا عجينة لينة قد تلتصق قليلا باليد.

تغطى العجينة ثم تترك في مكان دافئ حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

نقوم بتقطيع العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق إلي قطع صغيرة حوالي ٥ قطع، ثم نشكل كل قطعة على شكل كرة صغيرة.

طريقة تجهيز فطائر الحليب القطنية

نقوم بخلط الجبن الموتزاريلا مع البقدونس ورشة الملح في طبق، ثم نبدأ بفرد كرة من الكرات على شكل دائرة صغيرة نضع ملعقة من الحشوة على نصف العجينة ثم نغطى الحشوة بالنصف الآخر من العجينة ثم نضغط على أطراف العجينة جدا حتي تلتصق جيدا ببعضها البعض، ثم نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ثم تدهن بالقليل من الزيت، نضع الفطائر في المقلاة ثم تترك حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي من الجانبين مع مراعاة التقليب من حين لآخر، نخرج الفطائر من المقلاة ثم تزين برشة من البقدونس الأخضر و تقدم بالهنا والشفا وهي ساخنة.