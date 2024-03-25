“100 ألف دينار عراقي زيادة“ وزارة المالية العراقية تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024

تم الإعلان منذ أيام قليلة عن موعد صرف معاشات شهر أبريل للمتقاعدين، ووفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية العراقية سيتم صرف المعاشات في الموعد المعتاد وهو اليوم الأول من الشهر الميلادي ما لم يوافق هذا اليوم يوم عطلة رسمي، وعليه فإن معاش شهر أبريل سيصرف يوم الأثنين الموافق 1 ابريل.

شروط زيادة معاش التقاعد العراق

في الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي تم اقرار زيادة جديدة في معاشات المتقاعدين تصل إلى مائة ألف دينار، وقد وضعت وزارة المالية العراقية عدد من الشروط المطلوبة لإستحقاق الزيادة، وفيما يلي نستعرض لكم تلك الشروط :

أن يكون حاملا للجنسية العراقية ومقيم داخل أراضي الدولة بصفة مستمرة.

وأن يكون عمر المتقاعد 60 عاما فيما فوق.

أن يكون راتب التقاعد لا يزيد عن مليون دينار.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعد أن يستعلم عن تفاصيل راتب التقاعد الخاص به إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية وعبر اتباع الخطوات التالية :