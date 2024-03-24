100.000 فوري على الرواتب.. “وزارة المالية” تثير جدل المتقاعدين بسلم الرواتب الجديد في رمضان 2024

من أكثر الأخبار التي أدخلت الفرحة والسرور على كل بيوت العراقيين، هو البيان الصادر مؤخرًا من قبل وزارة المالية حول تعديل سلم رواتب المتقاعدين الجديد بإضافة زيادة بلغت 100 ألف دينار عراقي، يتم العمل على إضافتهم بجميع الرواتب الخاصة بالمشتركين في الهيئة الوطنية للتقاعد، حيث إنها جاءت لتوفير حياة كريمة والارتقاء المستوى المعيشي الذي يمر به المواطنين.

ما هو قائمة رواتب الموظفين الجديد 2024

يمكنك التعرف على قائمة رواتب المتقاعدين الجديد في العراق، وفقًا لما يلي:-

وصل الحد الأدنى راتب التقاعد داخل دولة العراق إلى 500.000 دينار.

بينما زاد راتب الـ 425.000 دينار عراقي إلى 525.000 دينار عراقي.

إضافة إلى أنه تم تطبيق زيادة بلغت 600 ألف دينار بدلاً من 500 ألف دينار عراقي.

فضلاً عن زيادة الرواتب من 700 الف دينار عراقي إلى 800 ألف دينار عراقي.

هذا وأن رواتب الـ 625 ألف دينار زادت لتكون 725 ألف دينار بإضافة 100 ألف دينار عراقي زيادة جديدة على الرواتب.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، كما يلي: –