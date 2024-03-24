طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم بمذاق شهي وطعم لا يقاوم

تبحث كل أم عن أكلات شهية لتقديمها على المائدة في شهر رمضان المبارك، فتعد فطيرة اللحم المفروم من ألذ الأكلات الشهية التي نستطيع إعدادها بطريقة بسيطة في المنزل وبمذاق أطيب من الجاهز، ولكل محبي عمل المعجنات سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطيرة اللحم المفروم الشهية على الطريقة التركية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات فطيرة اللحم المفروم

المقادير تكفي لعمل صينية واحدة ويمكننا مضاعفة الكمية على حسب عدد أفراد الأسرة سوفنتعرف على مكوناتها وهي كما يلي:-

كوب حليب.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

الحشوة

400 جرام لحم مفروم. حبة كبيرة بصل. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة صغيرة بابريكا. ربع ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة. 3 فلفل رومي ألوان. ملعقة كبيرة صلصة طماطم. كوب جبن موتزاريلا. نصف ملعقة صغيرة حبة البركة للوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة اللحم المفروم بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

لتحضير العجينة نضع كوب من الحليب الدافئ وربع كوب من الزيت في إناء العجن بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من كل من السكر والخميرة الجافة.

نقلب المكونات جيدًا ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تنشط الخميرة، ثم نضيف كوبين ونصف من الدقيق وملعقة صغيرة من البيكنج بودر بالإضافة إلى ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نعجن المكونات حتى تمتزج مع بعضها ويختفي الدقيق ثم نغطيها لمدة ساعة حتى تختمر.

لتحضير حشوة اللحم نقلب البصل المفروم في مقلاة بها قليل من الزيت على نار متوسطة حتى يذبل ثم نضيف 400 جرام من اللحم المفروم مع متابعة التقليب.

عندما يتغير لون اللحم نضيف الملح والبهارات مع التقليب المستمر ثم نضيف الفلفل الرومي الألوان ونتابع التقليب لمدة دقيقتين.

ثم نزود ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم ونترك المكونات على حرارة متوسطة لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار.

طريقة تشكيل فطيرة اللحم الشهية

تختمر العجينة نقسمها إلى نصفين ثم نفرد نصف العجينة في صينية بحجم متوسط مدهونة ومبطنة بورق الزبدة، ثم نوزع قليل من الجبنة الموتزاريلا على العجينة ثم نضيف اللحم المفروم ونوزع عليه قليل من الجبنة الموتزاريلا، ثم نفرد نصف العجينة الثاني على مفرش العجن بنفس مقاس الصينية، ونغطي الحشوة بالعجينة ونغلق الأطراف جيدًا، ثم نوزع على الوجه جبنة موتزاريلا ونصف ملعقة صغيرة من حبة البركة ثم تخبز الفطيرة في فرن ساخن مسبقًا على حرارة 200 حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.