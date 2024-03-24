“هتبقى مليونير في لحظة!!”.. الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 في رمضان مع مايا العبسي لربح مليون ونصف ريال

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024، يمكنك الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 في رمضان مع مايا العبسي بسهولة، حيث تعد مسابقة طائر السعيدة من أشهر المسابقات الرمضانية التي تتسم بمصداقية وشفافية عالية، ويربح الفائزين مليون ونصف ريال عند الاجابة على السؤال بشكل صحيح، وتعرض المسابقة على قناة السعيدة اليمنية، واليكم طريقة الاشتراك.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

واليكم طريقة الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 عبر موقع قناة السعيدة اليمنية بالخطوات لتكون مؤهل للفوز بالجوائز المالية القيمة، حيث يتم اختيار الفائز بشكل عشوائي، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع قناة السعيدة اليمنية.

قم بقراءة السؤال بشكل جيدا وقراءة الخيارات المتاحة له.

قم باختيار الاحابة الصحيحة للسؤال.

قم بادخال البيانات الخاصة بك مثل اسمك بشكل كامل ورقم جوالك.

حدد المحافظة التي تقطن بها.

النقر على زر الاشتراك بعد التحقق من صحة كافة المعلومات المُدخلة.

في حالة إذا فوزت سيتم التواصل معك لاستلام الجائزة.

شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024

فيما وضعت ادارة قناة السعيدة اليمنية شروط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2024 ليتم العمل بها وتطبيقها على جميع المشتركين، وتلك الشروط هي:

أن يكون المتقدم عربي الجنسية، ومقيم بدولة عربية.

لا يقل عمر المشترك عن 18 عام.

يجب أن يكون المتسابق متحدث للغة العربية.

تردد قناة السعيدة 2024

ويمكنك ضبط تردد قناة السعيدة 2024 وتنزيله على جهازك لتتمكن من متابعة المسابقة والاجابة على الاسئلة الخاصة بها: