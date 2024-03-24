ميزة واتساب المذهلة هتتصدم منها!.. تحديث واتس اب  WhatsApp الأخير يصدم المستخدمين بهذه الميزة

قامت شركة ميتا مؤخرًا بإطلاق تحديث جديد على تطبيق الواتساب WhatsApp التي يعد من أفضل التطبيقات المتخصص في التواصل الاجتماعي وهو الأكثر شعبية ليضم نحو 3 مليارات مستخدم، فضلاً عن أن الميزة الأروع في التحديث الجديد يكون تثبيت 3 رسائل في محادثة واحدة، مما توفر هذه الميزة مزيداً من المرونة والوظائف داخل الدردشات، كما يسهل من إمكانية الوصول إلى المعلومات المهمة.

ميزة واتساب الجديدة

وأوضحت الشركة المسؤولة عن واتساب أن الرسائل المحددة سواء كانت في الفردية أو الجماعية ستظل مثبتة في أعلى الدردشة لمدة تصل إلى 24 ساعو أو ما يُقارب من 7 أو 30 يومًا، فضلاً عن توافر هذه الميزة الجديدة على كافة الإصدارات المختلفة بأجهزة الأندرويد وiOS والويب والكمبيوتر، لتعد من أفضل المميزات التي تعزز التنظيم داخل الدردشات عبر الحفاظ على سهولة الوصول إلى الرسائل المهمة في الجزء العلوي من الدردشة.

تثبيت ميزة واتساب الجديد 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتثبيت ميزة واتساب الجديد 2024 على الأندرويد وفقًا لما يلي: –