ميزة واتساب المذهلة هتتصدم منها!.. تحديث واتس اب WhatsApp الأخير يصدم المستخدمين بهذه الميزة
قامت شركة ميتا مؤخرًا بإطلاق تحديث جديد على تطبيق الواتساب WhatsApp التي يعد من أفضل التطبيقات المتخصص في التواصل الاجتماعي وهو الأكثر شعبية ليضم نحو 3 مليارات مستخدم، فضلاً عن أن الميزة الأروع في التحديث الجديد يكون تثبيت 3 رسائل في محادثة واحدة، مما توفر هذه الميزة مزيداً من المرونة والوظائف داخل الدردشات، كما يسهل من إمكانية الوصول إلى المعلومات المهمة.
ميزة واتساب الجديدة
وأوضحت الشركة المسؤولة عن واتساب أن الرسائل المحددة سواء كانت في الفردية أو الجماعية ستظل مثبتة في أعلى الدردشة لمدة تصل إلى 24 ساعو أو ما يُقارب من 7 أو 30 يومًا، فضلاً عن توافر هذه الميزة الجديدة على كافة الإصدارات المختلفة بأجهزة الأندرويد وiOS والويب والكمبيوتر، لتعد من أفضل المميزات التي تعزز التنظيم داخل الدردشات عبر الحفاظ على سهولة الوصول إلى الرسائل المهمة في الجزء العلوي من الدردشة.
تثبيت ميزة واتساب الجديد 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتثبيت ميزة واتساب الجديد 2024 على الأندرويد وفقًا لما يلي: –
- أن يتم فتح تطبيق واتساب.
- الذهاب إلى الدردشة.
- بعد ذلك يتم الضغط لفترة طويلة على الرسالة التي ترغب في تثبيتها.
- الضغط مباشرة على النقاط الـ 3 وتحديد تثبيت.
- اختيار مدة تثبيت الرسائل ما بين 24 ساعة إلى شهر كامل.
- ليتم الضغط على أيقونة “الدبوس” مرة أخرى من أجل التأكيد.