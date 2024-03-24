“استعلم pdf” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة مظلتي

يتطلع الكثير من الأشخاص إلى الاستفادة من الدعم والرعاية الاجتماعية المقدمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولكن، قد يواجه البعض صعوبة في التعرف على الطريقة المناسبة للاستعلام عن أسماء المستحقين لهذه الرعاية لعام 2024، وتوفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعًا رسميًا يمكن من خلاله الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بكل سهولة حيث يكفي الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واختيار خيار الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الرابط التالي

اختر خيار “الخدمات الإلكترونية” من الخيارات المتاحة أمامك.

بعد ذلك، اختر “هيئة الرعاية الاجتماعية” من القائمة المعروضة.

حدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها، سواء كانت رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو رعاية الأيتام أو غيرها من الوجبات المتاحة.

بمجرد الانتهاء، اضغط على زر “استعلام”، وسيتم عرض الكشف الطبي الخاص بأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الحصول على المعلومات المحدثة والدقيقة حول المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. قم بزيارة الموقع الرسمي اليوم واستفد من هذه الخدمة المهمة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

يتطلب الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق توافر بعض الشروط التي تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية