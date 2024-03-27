شروط ورابط التقديم فى مسابقة الجمارك في الجزائر 2024

يبحث الكثير من الشباب الجزائري عن أي فرصة للعمل في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة وحتى يتمكن الشباب حديثي التخرج والباحثين عن الزواج والعاطلين عن العمل من عيش حياة طيبة للشباب قامت المديرية العامة للجمارك في الجزائر بعمل مسابقة للتقديم للتوظيف في الجمارك نوضحها في السطور التالية:

التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية للتوظيف 2024

قامت المديرية العامة للجمارك بالجزائر بإيضاح بعض النقاط التي لابد من إتباعها حتى تتم عملية التسجيل في مسابقه الجمارك للتوظيف نوضحها في ما يلي:

أولا: يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بهيئة الجمارك الجزائرية الرسمية.

ثانيا: تتم عملية التسجيل عن طريق إدخال بيانات المتقدم بطريقة صحيحة برقم الهوية والهاتف الجوال الخاص به.

ثالثا: إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

رابعا: الضغط على إرسال الطلب.

خامسا: دفع المبالغ المطلوبة بشكل صحيح.

سادسا: لابد من طباعة استمارة التقديم والإحتفاظ بها لدى المتقدم.

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

حتى يستطيع المواطن الجزائري من التقديم على وظيفة في مسابقة الجمارك الجزائرية يوجد بعض الأوراق والمستندات لابد من إحضارها وهي كالاتي:

أولا: إحضار صورة ضوئية من شهادة الخدمة الوطنية للذكور.

ثانيا: إحضار صورة ضوئية من بطاقة التعريف الوطني.

ثالثا: إحضار صورة ضوئية من المؤهل العلمي الدراسي الخاص بالمتقدم موثق من الجامعة الجزائرية.

رابعا: لابد من إحضار طلب مكتوب بخط اليد من قبل المتقدم للحصول على الوظيفة.

خامسا: لابد من إحضار شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للمتقدم.

شروط التقديم في مسابقه الجمارك الجزائرية 2024

قامت الهيئة العامة للجمارك الجزائرية بوضع بعض الشروط التي يجب توفرها في من يحق لهم التقديم في مسابقه الجزائر 2024 نبينها فيما يلي: