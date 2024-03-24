لقمة القاضي أسهل الحلويات الرمضانية بمكونات اقتصادية

لقمة القاضي هي نوع من المعجنات المقلية التي تحضر بمكونات بسيطة على شكل كرات صغيرة تسقى بالشربات أو تقدم محلاة بالسكر البودرة، ولن نحتاج لتحضيرها شراء أي مكونات مكلفة، وهي من الحلويات الرمضانية المحببة التي تحرص ربات البيوت على إعدادها بكثرة حيث تتوفر مكوناتها في كل البيوت، وتابعونا من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل لقمة القاضي بمقادير مضبوطة.

مكونات لقمة القاضي

تتكون هذه الحلوى اللذيذة من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

3 أكواب دقيق.

2 ملعقة كبيرة بودرة كاسترد.

ملعقة كبيرة نشا.

مقدار ملعقة صغيرة خميرة جافة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوبين إلا ربع ماء دافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير لقمة القاضي اللذيذة بمكونات بسيطة وهي كما يلي:-

ننخل ثلاثة أكواب من الدقيق في إناء العجن ثم نضيف ملعقتين كبار من بودرة الكاسترد وملعقة كبيرة من النشا. ثم نزود ملعقة صغيرة من كل من الخميرة الجافة والبيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة ملح مع التقليب الجيد للمكونات الجافة. نضيف كوبين إلا ربع من الماء الدافئ بالتدريج مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تتكون عجينة مطاطية. ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها، وبعد الاختمار نقلبها جيدًا بملعقة خشبية لنخرج منها كل فقاعات الهواء. نضع العجينة في كيس حلواني ونشكلها باستخدام المقص في زيت غزير وساخن مسبقًا على حرارة متوسطة حتى نحصل على لون ذهبي باهت. نخرجهم على طبق حتى يبردوا ثم نقليهم مرة ثانية حتى نحصل على اللون الذهبي المعروف للقمة القاضي. ننقلهم إلى الشربات البارد ونتركهم لمدة دقيقة ثم نخرج اللقيمات ونصفيها من الشربات الزائد. ثم تزين بالفستق أو جوز الهند أو تقدم سادة على حسب الذوق الشخصي وبألف صحة وعافية.

طريقة عمل الشربات الثقيل

نقوم بوضع كوبين ونصف من السكر مع كوب وربع من الماء في قدر على النار حتى نصل لدرجة الغليان، ثم نضيف عصير نصف ليمونة ونترك الخليط على النار حتى يغلي لمدة 10 دقائق، ثم نقوم برفعه من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا. ويصبح جاهز للاستخدام.