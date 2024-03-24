طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها بطريقة سهلة وقوام متماسك

تعد المكرونة بالبشاميل من أشهى الأكلات التي تجيد كثير من ربات البيوت إعدادها ولكن المبتدئات في عالم الطبخ قد يجدن صعوبة في الحصول على الشكل والقوام المضبوط، ولذلك يكثر البحث عن طريقة تحضيرها وخاصةً في شهر رمضان المبارك الذي يشتهر بالتجمعات العائلية وبالموائد العامرة بأصناف الطعام، وتابعونا من خلال موقع البديل الإحخباري، على أسهل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل على أصولها.

مكونات المكرونة بالبشاميل

سوف نتعرف على مكونات عمل المكرونة وهي كما يلي:-

نصف كيلو مكرونة مسلوقة. نصف كيلو لحم مفروم. بصلة كبيرة مفرومة ناعم. فص ثوم مفروم. 2 حبة طماطم. ملعقة كبيرة صلصلة طماطم. مقدار ملعقة كبيرة كاتشب. ملعقة كبيرة ملح. نصف كوب جبن موتزاريلا للوجه

مقادير البشاميل

ثلث كوب زبدة أو سمن. نصف كوب دقيق. 5 أكواب حليب (لتر و200 ملل). ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف كوب جبنة موتزاريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهي كما يلي:-

نضع البصل المفروم ناعم في مقلاة ساخنة على النار بها قليل من الزيت مع التقليب حتى يذبل البصل ثم نضيف فص ثوم مفروم.

نتابع التقليب ونضيف نصف كيلو من اللحم المفروم مع التقليب المستمر حتى يتغير لون اللحم، ثم نزود ملعقة صغيرة من كل من بهارات اللحم والفلفل الأسود.

نضيف حبتين من الطماطم بعد خفقها بالخلاط، ثم نضيف ملعقة كبيرة من كل من الكاتشب وصلصة الطماطم، ونترك المكونات على النار حتى تجف منها السوائل.

نضيف ملعقة كبيرة من الملح مع التقليب الجيد ونطفئ النار، ولسلق المكرونة نضع نصف كيلو من المكرونة في ماء مغلي على النار مع إضافة قليل من الزيت وملعقة كبيرة من الملح.

نسلق المكرونة لمدة 12 دقيقة ثم نصفيها من الماء ونتركها جانبًا.

طريقة تحضير البشاميل

سوف نتعرف على بعض الخطوات التي تساعدنا على تجهيز صينية المكرونة بالبشاميل وهي كما يلي:-