بكدجات اسطورية ميسي 105 إمكانية شحن 15000 كوينز اي فوتبول بيس مجاناً وهدايا كتير لكل اللاهيبهPes mobile

لعبة eFootball’2024 الجديدة، نسخة بيس موبايل الان علي منصة جوجل بلاي وكذلك منصات Apple Store، يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل من خلال منصات التطبيقات وذلك من خلال كتابة اسم اللعبة في خانة البحث داخل المنصة واختيار نسخة شركة Konami الشهيرة، وبدء عملية تحميل وتثبيت اللعبة علي الهاتف المحمول، في الاونة الاخيرة ظهر العديد من التغييرات داخل Pro Evolution Soccer اختصاراً بأسم Pes mobile وهو تحديث season 5 the dominate، بأصدارة الاكثر اهمية وهيمنة وهو اصدار 3.4.0 في هذا التحديث طرأت العديد من التحديات الجديدة داخل منصة بيس موبايل، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم اخر التحديثات في الاصدار الجديد، وكذلك سوف نشرح لكم طريقة تثبيت اللعبة علي الهاتف المحمول باحدث اصدار لها بالخطوات في اسفل المقالة.

لعبة eFootball 2024 إصدار 3.4.0 الحصري

يمكنك الان الاستمتاع بافضل تجربة لعب داخل اصدار 3.4.0 من داخل المباراة، وذلك بسبب العديد من التحذيرات التي تلقتها شركة Konami، وتم قبول الطلب بتحديث السيزون الخامس عن طريق تعديل كل الاخطاء التي كانت تحدث داخل المباراة اثناء مواجهه الخصم.

فعالية Blue lock الجديدة Patch 3.4.0

صدر فعالية الانمي الشهير blue lock من خلال اتحادة مع لعبة بيس موبايل، في فعالية اكثر حماسية وتجربة فريدة من نوعها في عالم افتراضي رقمي كروي ساحر، يمكنك الان استلام العديد من الهدايا و كوينزات بيس المجانية من خلال استغلال عمليات تسجيل الدخول في الحدث يومياً واستلام 250 كوينز اسبوعياً مجاناً.

يمكنك فور بدء الحدث استلام اقوي نجوم كرة بعد تحديث اللعبة من خلال منصة play الشهيرة، يمكنك استلام نجم الجناح الايسر Rashford وكذلك بطل خد الوسط للملاعب الملحمة وهو j.Kimmich وغيرهم من نجوم المباريات المتألقين.

طريقة تحميل لعبة eFootball 2024 اصدار 3.4.0 يمكنك الان الاستمتاع باقوي فعالية