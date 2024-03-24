أرخص هاتف سامسونج Samsung Galaxy بمواصفات خيالية وسعر اقتصادي

تزامنًا مع الشهر الكريم، تظهر لنا العديد من العروض والتخفيضات المميزة التي تطرحها شركات الهواتف، فضلاً عن أن شركة سامسونج أطلقت هاتفها الإقتصادي Samsung Galaxy A04e يتميز بالعديد من الخصائص المختلفة التي لا يمكن أن تتوفر في أي هاتف أخر، وبسعر مميز كذلك يمكنك الإطلاع عن كل هذه التفاصيل كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A04e

يتميز هاتف Samsung Galaxy A04e بالعديد من المواصفات المختلفة التي مدن بينها الأتي:-

يتميز الهاتف بشاشة ذات حجم 6.5 بوصة.

في حين أن بطارية الهاتف تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير في الساعة.

كما أنه يتميز بذاكرة تبلغ 3 ميجابايت من الذاكرة العشوائية.

كاميرا الهاتف الخلفية تكون بدقة 13 ميجابكسل.

نظام التشغيل يكون أندرويد.

عيوب هاتف Samsung Galaxy A04e

ذاكرة الهاتف صغيرة تصل سعتها إلى الداخلية إلى 32 ميجابايت، مما لا يمكنه تحميل بيانات أو صور كبيرة في الحجم، كاميرا الهاتف متوسطة تصل دقتها إلى 13 ميجابكسل مما لا يجعلها جيدة لإلتقاط الصور عالية الجوة، معالج الهاتف ثماني النواة.

يصل سعر هاتف Samsung Galaxy A04e إلى 3500 جنيه، فضلاً عن إمكانية تقسيط الهاتف مع المتاجر والمواقع المتخصصة في بيع الأجهزة سواء الهواتف أو الكمبيوتر.