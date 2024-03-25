مواعيد عرض مسلسل شباب البومب الموسم 12 وتردد القناة الناقلة للمسلسل السعودي

لا يزال البحث عن موعد عرض المسلسل الشهير شباب البومب 12 يشكل أحد أهم الأولويات لدى جماهير الفنان فيصل العيسى، إذ يعد هذا المسلسل من بين الأعمال الدرامية الكوميدية البارزة التي تعرض خلال شهر رمضان الفضيل هذا العام؛ يُذكر أن الفنان فيصل العيسى عبر عن سعادته بعدما أشاد به الشيخ فهد بن حثلين، الذي وصف “شباب البومب” بأنه إنجاز مهم يستحق الاهتمام، حيث أشار إلى نجاحهم في استهداف الجمهور الشبابي بشكل ممتاز، مؤكدًا أنهم نجحوا في التواصل مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

مواعيد عرض مسلسل شباب البومب 12

يتم عرض حلقات مسلسل شباب البومب في موسمه الثاني عشر عبر قناة روتانا خليجية الناقلة لأحدثا المسلسل على الهواء مباشرةً في الأوقات التالية:

الساعة 6:40 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

كما يتم إعادة عرض حلقات المسلسل في تمام الساعة 2:30 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يتميز مسلسل شباب البومب بتقديمه لقضايا اجتماعية بطريقة درامية كوميدية، مما يجعله جاذبًا لملايين المتابعين من جميع الأعمار والفئات الاجتماعية. كل حلقة من حلقات المسلسل تحمل عنوانًا معينًا يعكس موضوعها الرئيسي، حيث يتم استعراض ومناقشة قضية محددة تشكل جزءًا من الحياة اليومية للشباب والمجتمع بشكل عام.

تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة مسلسل شباب البومب

لمشاهدة مسلسل شباب البومب الجزء 12، يمكنك الاعتماد على ترددات قناة روتانا الخليجية على عدة أقمار صناعية، وفيما يلي ترددات قناة روتانا عبر أكثر من قمر صناعي:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

على القمر الصناعي ياه سات: