تكنولوجيا

“عايز هاتف بكاميرا عالية وتصميم أنيق وأداء رهيب” شوف الوحش الجديد في ساحة الهواتف!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 6 ساعات
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بجمع هاتف OnePlus Ace 3V بين المواصفات المميزة والسعر المعتدل، والذي أصبح من الصعب إيجاد هاتف في الأسواق يحتوي على هذه المواصفات خاصةً في الوقت الحالي، وتم إطلاق هذا الهاتف من شركة وان بلس خلال الساعات الماضية والذي يعد من أول الإصدارات المميزة التي تأتي بمعالج قوي يجعله وحش الأداء، ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق، وبمواصفاته القوية، وسعره المناسب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين.

مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3V 

يحمل هاتف OnePlus Ace 3V خصائص تجعله مطلب لكثير من المستخدمين لكونه يحتوي على الصفات الآتية:

اسم الهاتفOnePlus Ace 3V 
نوع المعاالجSnapdragon 7+ Gen 3
نوع الشاشةAMOLED
حجم الشاشة6.74 بوصة
دقة الشاشة1240× 2772 بيكسل 
معدل التحديث 120 هيرتز
نسبة السطوعnits 2150
نسبة العتمة2160 هيرتز
الذاكرة العشوائية12 أو 16 جيجابايت 
سعة التخزين 256 جيجابايت
السعر280 دولار

مميزات هاتف OnePlus Ace 3V

  • تحتوي شاشة هاتف OnePlus Ace 3V ثقب الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بالإضافة لفتحة عدسات f/ 2.4، وزاوية عرض بقياس 82 درجة، بجانب القدرة على تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار في الثانية.
  • يحمل هاتف OnePlus Ace 3V بطارية سعتها mAh 5500، بجانب تقنية الشحن السريع SuperVooc S بقدرة تصل 100 وات.
  • يتميز هاتف OnePlus Ace 3V بذاكرة عشوائية قدرتها 12 أو 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة LPDDR5X وسعة تخزين تصل 256 جيجا بايت.

يعتبر هاتف OnePlus Ace 3V خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متميز بأداء قوي، وشاشة رائعة، وكاميرا قوية، وبطارية تدوم لفترة طويلة، وسعر مناسب.

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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 6 ساعات
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