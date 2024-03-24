“عايز هاتف بكاميرا عالية وتصميم أنيق وأداء رهيب” شوف الوحش الجديد في ساحة الهواتف!

بجمع هاتف OnePlus Ace 3V بين المواصفات المميزة والسعر المعتدل، والذي أصبح من الصعب إيجاد هاتف في الأسواق يحتوي على هذه المواصفات خاصةً في الوقت الحالي، وتم إطلاق هذا الهاتف من شركة وان بلس خلال الساعات الماضية والذي يعد من أول الإصدارات المميزة التي تأتي بمعالج قوي يجعله وحش الأداء، ويتميز الهاتف بتصميمه الأنيق، وبمواصفاته القوية، وسعره المناسب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين.

مواصفات وسعر هاتف OnePlus Ace 3V

يحمل هاتف OnePlus Ace 3V خصائص تجعله مطلب لكثير من المستخدمين لكونه يحتوي على الصفات الآتية:

اسم الهاتف OnePlus Ace 3V نوع المعاالج Snapdragon 7+ Gen 3 نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.74 بوصة دقة الشاشة 1240× 2772 بيكسل معدل التحديث 120 هيرتز نسبة السطوع nits 2150 نسبة العتمة 2160 هيرتز الذاكرة العشوائية 12 أو 16 جيجابايت سعة التخزين 256 جيجابايت السعر 280 دولار

مميزات هاتف OnePlus Ace 3V

تحتوي شاشة هاتف OnePlus Ace 3V ثقب الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بالإضافة لفتحة عدسات f/ 2.4، وزاوية عرض بقياس 82 درجة، بجانب القدرة على تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار في الثانية.

يحمل هاتف OnePlus Ace 3V بطارية سعتها mAh 5500، بجانب تقنية الشحن السريع SuperVooc S بقدرة تصل 100 وات.

يتميز هاتف OnePlus Ace 3V بذاكرة عشوائية قدرتها 12 أو 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة LPDDR5X وسعة تخزين تصل 256 جيجا بايت.

يعتبر هاتف OnePlus Ace 3V خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متميز بأداء قوي، وشاشة رائعة، وكاميرا قوية، وبطارية تدوم لفترة طويلة، وسعر مناسب.