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“طريقة مضمونة ١٠٠٪” اتعلموا شحن شدات ببجي ٢٠٢٤! بدون تعب أو تضييع وقت!
تعد شدات لعبة بابجي من أهم وسائل اللعبة والتي تمكنك من الترقي والفوز في اللعبة، لذلك يتساءل الكثير من اللاعبين عن آمن الطرق واسهلها لشحن وشراء تلك الشدات، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، مجربة لشحن شدات ببجي ٢٠٢٤ pubg mobile uc عبر الموقع الرسمي.
طريقة شحن شدات ببجي ٢٠٢٤ pubg mobile uc
- وسوف نوضح لكم الآن أسهل وأسرع طريقة لشحن تلك الشدات بهذه الخطوات.
- وأول تلك الخطوات هو الدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص بتلك اللعبة.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
- بعد ذلك سوف يظهر لك مجموعة من الخيارات، قم بالضغط على خيار شحن.
- بعد ذلك قم بإدخال بعض البيانات الأخرى، وأيضا حدد عدد الشدات التي تريدها في اللعبة.
- كما سوف يتطلب منك أيضاً إدخال طريقة الدفع المناسبة لك ودفع القيمة المطلوبة.
- وفي الحال سوف تجد عدد الشدات التي قمت بشرائها موجودة في اللعبة لديك ويمكنك استخدامها كيفما تشاء.
أسعار شدات بابجي ٢٠٢٤م
ولأن الكثير يود أن يعرف أسعار الشدات قبل شرائها سوف نعرضها لكم فيما يلي:
- حيث وصل سعر 60 شدة حوالي 29.99 جنيها مصريا.
- 32٥ شدة بسعر 144.99 جنيها مصريا.
- 660 شدة بسعر 284.99 جنيها مصريا.
- وترجع أهمية تلك الشدات إلى الكثير من المميزات الإضافية التي تضيفها على اللعبة.
- حيث من خلالها يمكنك الترقي إلى المستويات المتقدمة فيها.
- كما تمكنك تلك الشدات أيضاً من شراء أسلحة قوية تلعب بها ضد العدو.
- بالإضافة أيضاً إلى أنها تمكنك من شراء ملابس خاصة بالحروب ومن ثم المساعدة على الفوز والتأهل لنهائيات اللعبة والفوز الساحق.
- لذا يجب عليك الاحتفاظ بتلك الشدات واستخدامها عند الضرورة فقط، وكذلك شرائها عند الضرورة فقط أيضاً.