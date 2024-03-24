‘ده الذهب ممكن يبقى برخص التراب مبروك على الجميع عاجل حقيقة اكتشاف مناجم الذهب في مصر جديدة باختياطي 290 الف طن

اكتشاف مناجم الذهب في مصر جديدة باحتياطي ٢٩٠ ألف طن قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن هنالك خبراً إيجابياً يتعلق بإعلان وزارة البترول عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات، وأضاف الدكتور ناجي فرج أن النجم يحوي احتياطياً استراتيجياً بحوالي ٢٩٠ ألف طن والذي سوف يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، وأكد الدكتور ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني مصري قال أن الدولة المصرية بها مناطق كثيرة مازالت بكراً وتحتاج للعمل لإنتاج ما فيها من الذهب الذي يساوي العملة الصعبة والدولار الأمريكي.

التنقيب عن الذهب في مصر حالياً

نفي الدكتور ناجي فرج عن حقيقة ما يتم تداوله حول هروب عدد كبير من شركات التنقيب عن الذهب من جمهورية مصر العربية، قائلاً: أن هذا المجال مجال إقتصادي شاغر وواعد جداً والشركات التي تعمل في التنقيب تكون عوائدها من الذهب لذلك لا تحتاج لتغييره إلى دولار امريكي كونه يساوي كل عملات العالم، وقام الدكتور ناجي فرج بطلب ضرورة تدشين حرة لتداول سبائك الذهب، والقيام بإلغاء الرسوم على الذهب القادم من الخارج، وأكد الدكتور ناجي أن إتاحه الذهب تعطي انتعاشة وقوة لاقتصاد البلاد والجنية المصري.

تراجع اسعار الذهب

نوه الدكتور ناجي فرج بأن أسعار الذهب شهدت اليوم تراجعاً كبيراً عن أمس الذي سجل ٣٤٤٠ جنيهاً لعيار ٢١ قيراط، ووضح أيضاً أن سعر الذهب عيار ٢١ قيراط سجل ٣٣٧٠ جنيهاً، وأضاف الدكتور ناجي فرج أن هناك استقرار في سوق الذهب مع توقعات بتراجع الأسعار في البورصات العالمية لا سيما مع تسجيل سعر أوقية الذهب تعطي حالياً ٢٠٠٢ دولاراً أميركياً بانخفاض ٢٥ دولاراً.