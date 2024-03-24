قناة العاصمة الجديد 2024 على النايل سات: تابع آخر الأخبار والمسلسلات!

في الآونة الأخيرة كثرت البحث عن قناة العاصمة الإخبارية الجديدة عبر تردد جديد ومن أهم اهتماماتها تقديم عدد كبير من البرامج الدينية والإخبارية والسياسية وبالإضافة إلى تقدم المسلسلات المصرية والعربية القديمة والحديثة، كما تم إنشاء هذه القناة سنة 2018 والمسؤول عن هذه القناة الدكتور السعيد حسين وهو عضو مجلس النواب المصري تم إطلاق هذه القناة لأول مرة في 30 يونيو ثم قدمت السلع الطبية والكثير من الخدمات الأخرى.

تردد قناة العاصمة الجديدة

تعد قناة العاصمة الجديدة من أهم القنوات الفضائية التي تعرض محتوى يومي على مدار 24 ساعة بدون تشويش أو توقف وبأحسن جودة ممكنة وتعتبر من أحد القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى أي رسوم أو اشتراكات شهرية لأنها من القنوات الإخبارية التابعة لشركة الكون أما بالنسبة ترددها على القمر الصناعي نايل سوف نعرضها في الخطوات التالية:

التردد :11687.

بالنسبة الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز للقناة :27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 6/5.

الجودة :اس دي.

معلومات عن قناة العاصمة الجديدة

قناة العاصمة الجديدة تقدم الأخبار المحلية في مصر والأخبار العالمية وتهتم في تقديم الأخبار والأفكار الهادفة بشكل دائم والتي تدور في جميع أنحاء الدول لحظة بلحظة وأهم ما يميزها المصداقية في نقل الخبر من المصادر المؤكدة لأنها تشمل العديد من الصحفيين والاعلاميين الذين يعرضون اكبر البرامج على قناة العاصمة وتقدم المحتوى بدقة عالية دون أن يحدث تقطيع أو تشويش على الترددات بسبب استخدامها التقنيات الحديثة في عالم البث الفضائي.

أهم برامج قناة العاصمة الجديدة

قناة العاصمة الجديدة تقدم العديد من البرامج ومن أهم هذه البرامج:

تقدم برنامج فردي.

وببرنامج الحالة جيم.

وتقدم برنامج الصندوق الأسود.

ويوجد غيرها الكثير من البرامج والبرامج التي تقدمها تتناسب مع العادات العربية والمصرية فهي تعتبر قناة للأسرة كاملة من الصغار والكبار التي يمكن أن يجتمع بها جميع افراد الأسرة لمتابعة فيلمهم المفضل أو مسلسلهم، حيث لا تقدم محتوى لا يتناسب مع العادات العربية لأنه يتم تحرير القناة تمامًا على مراجعة المحتوى الذي تقدمه القناة.