“ولا أجدعها حلاوني” طريقة تحضير الكنافة بأسهل الطرق وطعم لا يقاوم!

الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية التي تتميز بطعمها الرائع والشهي، تعتبر الراعي الرسمي للتحلية بعد وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك، يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات بسيطة، يلائم تقديمها في التجمعات العائلية والمناسبات المتنوعة، خاصة إذا جاء إليك ضيوف بشكل مفاجئ، بمجرد أن تشم رائحتها تجعلك تشتهي تناولها على الفور، يمكنك تحضيرها بالكثير من الطرق وبطريقة صحية، خاصة إذا كنت تتبعين حمية غذائية معينة، لذلك وفرنا لكم اليوم طريقة تحضير الكنافة بخطوات بسيطة وأقل التكلفة.

طريقة تحضير الكنافة

جميعا نعشق الكنافة، نظرا لطعمها الرائع والشهي، خاصة مع إضافة السمن البلدي إليها، يوجد عدة طرق لتحضير الكنافة، لكل بلد لها الطريقة الخاصة بها، المطبخ السوري يشتهر بتقديمه كنافة النابلسي التي تعرف بطعمها الدسم، إذا كنت تشتهين تناولها، يمكنك ذلك من خلال تحضيرها بطريقة صحية، للتعرف على كيفية إعدادها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

½ كيلو من الكنافة.

ربع زبدة ذائبة.

ربع كيلو جبن عكاوي، أو جبن موزاريلا.

ملعقة من الفانيليا.

فستق حلبي التزين.

محلي طبيعي.

طريقة التحضير:

نحضر الكبة الكهربائية، نضيف إليها الكنافة، ثم نضيف الزبدة، نخلطها جيدا.

نحضر صينية مدهونة بالزبد، ثم نضيف إليها ½ كمية الكنافة، ثم نضغط عليها لكي تنحف، ثم نضع الجبن العكاوي، يجب أن تكون منقوعة طوال الليل.

ثم نضع عليها كمية الكنافة المتبقية، ندخلها إلى الفرن على حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يكون لونها ذهبي، ثم نقلبها في صينية، نضيف إليها الفستق.

السعرات الحرارية في الكنافة الصحية

الحصة الواحدة من الكنافة تتضمن على 513 سعرة حرارية، لكن الوصفة الغير الصحية تتضمن على 742 سعرة حرارية، بفارق 230 سعرة حرارية، لكن إذا كنت ترغب في تقليل وزنك، يمكنك إعدادها بطريقة صحية.

نصائح صحية عند تحضير كنافة صحية

يوجد عدة نصائح، يجب أن نتبعها، لكي يمكنك الحصول على ألذ صينية كنافة، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي: