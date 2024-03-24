عايز تعملي أكلة سريعة وسهلة التحضير وطعمها ميختلفش عليه اتنين؟ شوفي الأكلة دي!

كثيرا نحتار في شهر رمضان المبارك عن كيفية تحضير وصفة يلائم تقديمها على مائدة، تعويض عن ساعات الصيام الطويلة، تعتبر المكرونة النجرسكو من أكثر الوجبات التي الملائمة في هذه الفترة، نظرا لطعمها الشهي والمميز ورائحتها التي تجعلك تشعر بالجوع، إضافة إلى أنها وجبة غذائية متكاملة، تحتوي على بروتين وخضروات ونشويات، لذلك تفضلها الكثير من الأمهات إعدادها، يمكنك تقديمها في التجمعات العائلية بجانبها فراخ بانيه، تعطي تدفئة للجسم في فصل الشتاء، تعتبر الراعي الرسمي العزومات في شهر رمضان المبارك، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير مكرونة النجرسكو بخطوات بسيطة وأقل التكلفة.
طريقة تحضير مكرونة النجرسكو
المكرونة النجرسكو من أكثر الوصفات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرا لسهولة تحضيرها، لا تتطلب وقت كبير لإعدادها، خاصة إذا كان لديك عزومة بشكل مفاجيء، لذلك وفرنا لكم اسهل طريقة لتحضيرها، وهي كالآتي:
المكونات:
- كيلو مكرونة نجرسكو.
- 5 ملاعق من الدقيق.
- ملعقتين من الزيت النباتي.
- كيلو إلا ربع من الحليب.
- فراخ.
- كوب من جبن موزاريلا مع كوب جبنة رومي، جبنة شيدر.
- شوربة دجاج.
- كيس مكرونة اسباجتي.
- ¼ ملعقة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من القرفة.
- ملعقة زعتر مهروس.
- 5 ملاعق طحين.
- 50 جرام مكعبات زبدة.
- 60 مل حليب سائل.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من فلفل الأسود.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء به ماء، نضيف إليه المكرونة مع رشة ملح، تترك حتى تسلق، ثم نصفيها.
- نأتي بقدر، نضع به المكرونة، ثم نضيف إليه المكرونة، نضع عليها شوربة الدجاج، تترك تصبح ثقيله.
- نسلق الفراخ، ثم تقطع إلى مكعبات أو بناء على ما ترغبين، ثم نحضر طاسة بها زبدة، نضع بها قطع الدجاج، نضيف إليها ملعقة زعتر، تشوح جيدا.
- نحضر قدر، نذوب الزبدة به، ثم نضيف الدقيق، نقلب المكونات حتى تتجانس.
- ثم نضيف الحليب بشكل تدريجي، نستمر في تقليب المكونات حتى يصبح قوام البشاميل ثقيل، يمكنك تخفيفة من خلال تقليل الحليب به.
- نستمر في تقليب البشاميل جيدا.
- نطفىء النار، نضيف الملح، الفلفل الأسود، جوزة الطيب، نقلب جميع المكونات، نخلط كمية من المكرونة مع البشاميل.
- نحضر صينية، نضيف إليها طبقة من المكرونة مخلوطة بالبشاميل، ، ثم نضع الدجاج، ثم نضع جبنة، ثم نضع مكرونة، نضيف دجاج، نضع عليها بشاميل، نضع على الوجه جبنة موزاريلا، ندخلها إلى الفرن تحت الشواية حتى تنضج.
- تخرج، تقطع الى قطع متساوية، تقدم.