عايز تعملي أكلة سريعة وسهلة التحضير وطعمها ميختلفش عليه اتنين؟ شوفي الأكلة دي!

كثيرا نحتار في شهر رمضان المبارك عن كيفية تحضير وصفة يلائم تقديمها على مائدة، تعويض عن ساعات الصيام الطويلة، تعتبر المكرونة النجرسكو من أكثر الوجبات التي الملائمة في هذه الفترة، نظرا لطعمها الشهي والمميز ورائحتها التي تجعلك تشعر بالجوع، إضافة إلى أنها وجبة غذائية متكاملة، تحتوي على بروتين وخضروات ونشويات، لذلك تفضلها الكثير من الأمهات إعدادها، يمكنك تقديمها في التجمعات العائلية بجانبها فراخ بانيه، تعطي تدفئة للجسم في فصل الشتاء، تعتبر الراعي الرسمي العزومات في شهر رمضان المبارك، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير مكرونة النجرسكو بخطوات بسيطة وأقل التكلفة.

طريقة تحضير مكرونة النجرسكو

المكرونة النجرسكو من أكثر الوصفات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرا لسهولة تحضيرها، لا تتطلب وقت كبير لإعدادها، خاصة إذا كان لديك عزومة بشكل مفاجيء، لذلك وفرنا لكم اسهل طريقة لتحضيرها، وهي كالآتي:

المكونات:

كيلو مكرونة نجرسكو.

5 ملاعق من الدقيق.

ملعقتين من الزيت النباتي.

كيلو إلا ربع من الحليب.

فراخ.

كوب من جبن موزاريلا مع كوب جبنة رومي، جبنة شيدر.

شوربة دجاج.

كيس مكرونة اسباجتي.

¼ ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من القرفة.

ملعقة زعتر مهروس.

5 ملاعق طحين.

50 جرام مكعبات زبدة.

60 مل حليب سائل.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من فلفل الأسود.

طريقة التحضير: