“بدون تعقيد أو تكاليف” طريقة تحضير المحشي المشكل بأسهل الطرق وطعم لا يقاوم!

المحشي من أكثر الأكلات المحببة إلينا جميعا، كما يشتهر تقديمه في المطبخ المصري، الراعي الرسمي للتجمعات العائلية والمناسبات المتنوعة، بالرغم من سهولة إعداده، لكن يوجد الكثير من السيدات الذين يجدون صعوبة في تحضيره، مما يضطرون إلى شرائه من الخارج، لكن هذا الاعتقاد خطأ، المحشي من الوصفات السهلة في إعدادها، لكن تحتاج إلى بعض التكات حتى يمكنك تحضيره بطعم شهي، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير المحشي المشكل بخطوات بسيطة وتكلفة أبسط.

طريقة تحضير المحشي المشكل

المحشي المشكل من الوصفات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، يمكنك تحضيره بكل سهولة بمكونات توجد أغلبها لديكي، بطريقة تحضير سهلة وبسيطة، وفرنا لكم أسهل طريقة إعدادها، للتعرف عليها تابعي فيما يلي:

المكونات:

أربع ثمرات من كوسة حجمهم متوسط.

أربع ثمرات من باذنجان حجمهم صغير.

أربع ثمرات باذنجان أبيض صغير.

ثمرتين من البطاطس حجمهم متوسط.

ثمرتين من فلفل ألوان.

ثمرتين من فلفل رومي صغير.

عشرة أوراق كرنب مسلوق، مقطع.

عشرة أوراق عنب، جاهز من أجل الحشو.

مكونات خلطة المحشي:

بصله مقطعه مكعبات.

كيلو من الطماطم المهروس.

حزمة من البقدونس، كزبرة، شبت.

ملعقتين من بهارات المحشي.

ملعقة من قرفة ناعمة.

كيلو إلا ربع من الأرز الأبيض.

ملح.

¼ كوب من الزيت.

ثمرة فلفل ألوان.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

مكونات بهارات المحشي:

ملعقة من بصل بودرة.

ملعقة من فلفل الأسود.

ملعقة من الثوم البودرة.

ملعقة من كزبرة جافة.

ملعقة من النعناع بودرة.

ملعقة من زنجبيل بودرة.

ملعقة من زعتر جاف.

ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقة من الكبابة الصيني.

طريقة تحضير تسبيكة المحشي: